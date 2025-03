Quién es Jenny García, ex integrante de ‘Hoy’ y ‘Venga la Alegría’ diagnosticada con un tumor en la cabeza

Jenny García, influencer y bailarina recordada por su participación en Hoy y VLA, documentó su caso en redes sociales, donde dijo sentirse nerviosa. (Fotos: Hoy, VLA, Facebook / jennygarciaoficial, Instagram)

Jenny García, reconocida bailarina y coreógrafa de la televisión mexicana, preocupó a sus seguidores al revelar que le diagnosticaron un tumor benigno en la cabeza. A través de redes sociales, compartió su experiencia desde la detección de la protuberancia hasta la confirmación médica.

La exintegrante de Hoy y Venga la Alegría explicó que, desde hace un tiempo, notó una pequeña protuberancia en su frente, pero no le dio importancia hasta que comenzaron las molestias. “No le he puesto mucha atención y ahora me está dando lata. Ahora voy al doc, y estoy muriendo de nervios”, escribió en sus historias de Instagram.

Tras acudir al médico, recibió el diagnóstico: un osteoma, un tumor benigno compuesto por tejido óseo maduro. “Un tumor benigno, constituido por tejido óseo maduro y bien diferenciado, de lento crecimiento, que puede desarrollarse en los huesos de todo el cuerpo, aunque con mayor frecuencia en los huesos de la cara y el cráneo”, explicó en un video.

Aunque el especialista le aseguró que no había motivo de alarma, Jenny admitió que la palabra “tumor” la impactó. “Me dijeron que no me asustara, pero no puedo evitar sentirme abrumada”, confesó.

Problemas de salud previos

Esta situación ocurre un año y medio después de que la coreógrafa fuera sometida a una cirugía de emergencia por apendicitis en noviembre de 2023. “Me agarró un dolor muy muy fuerte en el estómago. La verdad, dije: ‘creo que me cayó algo mal en la comida’... Me voy a mi casa, traía como retortijones y me empecé a sentir muy, muy mal”, relató en redes sociales.

¿Quién es Jenny García?

Jenny García nació el 10 de mayo de 1983 en México y desde joven demostró su talento en el baile y la coreografía. Gracias a su habilidad, participó en diversos programas como La Academia, México Baila y Venga la Alegría. También incursionó en reality shows como Exatlón México, Guerreros y Las Estrellas Bailan en Hoy.

En el ámbito personal, Jenny García formó una familia con el empresario Fernando Moreno. La pareja, tras dos años de relación, tuvo a su hijo Luca, cuyo nacimiento fue compartido con sus seguidores.

Controversia con Shakira

En octubre de 2023, Jenny García reveló un desafortunado encuentro con Shakira hace 15 años. Según su versión, la cantante colombiana le pidió que saliera de su camerino sin explicaciones. “Nos sacó de nuestro camerino porque quería entrar (...) Me desilusionó trabajar con ella... ni las gracias nos dio”, declaró a People en Español.

En una entrevista posterior con Hoy, amplió su testimonio: “Estaba haciendo su prueba de audio y de repente para y dice: ‘¿qué hacen ellas allí?’ Dice la coreógrafa: ‘es que les estoy diciendo por dónde salgan’. ‘No, no, quítamelas de ahí’ (habrían sido las palabras de Shakira)”, detalló.

A pesar de este episodio, Jenny García ha logrado consolidar una exitosa carrera en la televisión y el mundo del baile, donde sigue siendo una figura destacada.

