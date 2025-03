Trabajador de refresco de cola en San Luis Potosí se vuelve viral por su atractivo físico: “Quiero mi buena dotación”

Con su uniforme y su trabajado físico, un joven repartidor de Coca-Cola se ha convertido en tendencia en redes. Sus fotos reciben miles de comentarios.(Instagram / adan_castillo_31)

Un trabajador de la empresa Coca-Cola en la ciudad de San Luis Potosí ha llamado la atención de los internautas debido a su atractivo físico, lo que lo ha convertido en tendencia en las redes sociales.

Se trata de Adán Castillo, un repartidor de la refresquera, quien ha ganado popularidad tras viralizarse sus fotografías en Instagram.

El joven comparte en su perfil diversos momentos de su día a día como repartidor de Coca-Cola, pero también muestra su dedicación al ejercicio, publicando imágenes y videos de sus rutinas en el gimnasio. Gracias a su carisma y físico trabajado, sus publicaciones han generado una gran interacción, convirtiéndolo en una sensación en plataformas digitales.

Con cada entrega de refrescos, Adán no solo lleva productos a sus clientes, sino que también ha causado revuelo entre sus seguidores, quienes no han dudado en llenarlo de piropos y comentarios en sus publicaciones. “Me encantas mucho siempre hermoso”, “Quiero que me de mi buena dotación de refresco de cola” y “Papucho, ¿cuándo me vienes a dejar mi caja de refrescos?” son algunos de los comentarios que ha recibido.

Además de sus fotos en uniforme de trabajo, el repartidor también comparte contenido en el que aparece con menos ropa, dejando al descubierto su trabajada física. Estas publicaciones son las que han generado más interacción, ya que sus seguidoras aprovechan para expresar su admiración.

Usuarios de diversas plataformas como TikTok, Instagram y Facebook han contribuido a su creciente popularidad al compartir sus imágenes y videos con mensajes de halago. “Es un papucho sin duda alguna”, escribió una de sus seguidoras. Mientras que otras publicaciones lo mencionan como “el repartidor más guapo de México”.

Si bien Adán Castillo ha ganado notoriedad en redes, hasta el momento no ha brindado declaraciones sobre su repentina fama. No obstante, sus seguidores continúan aumentando, y algunos incluso han expresado su deseo de conocerlo en persona.

La historia de Adán Castillo es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden catapultar a la fama a personas comunes, convirtiéndolas en figuras admiradas por miles de usuarios. Habremos de esperar para ver si el joven decide aprovechar su popularidad para incursionar en otros proyectos fuera de la industria refresquera.