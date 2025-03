Bárbara Islas señala a Gala Montes por el hate en su contra: “No me quise colgar de un movimiento y pagué las consecuencias”

Bárbara Islas aseguró que su amistad con Gala Montes se fracturó tras negarse a fingir una relación por publicidad. (Fotos: Yordi Rosado, YouTube / @galamontes, Instagram)

Luego de meses en los que su vida personal estuvo bajo el escrutinio público, Bárbara Islas habló sobre la controversia que generó Gala Montes. A mediados de 2024, previo a ingresar al reality show La Casa de los Famosos México (LCDLFMX), la cantante afirmó haber tenido una relación sentimental con la presentadora de televisión.

Al inicio, Montes fue blanco de críticas por “sacar del clóset” a Bárbara islas. Sin embargo, en unos cuantos días la narrativa de las redes sociales cambió, y la conductora enfrentó una ola de ataques de parte de un amplio grupo de usuarios que cuestionaban su falta de valor por reconocer públicamente sus preferencias.

La presentadora Bárbara Islas aseguró que se negó a fingir una relación con la actriz Gala Montes para obtener atención mediática Crédito: Yordi Rosado, YouTube

Bárbara Islas expone a Gala Montes

En entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, Bárbara Islas admitió haber tenido una amistad muy cercana con Gala Montes. No obstante, negó que entre ellas se diera una relación afectiva, como lo afirmó la exparticipante de LCDLFMX.

Al ser cuestionada por Yordi Rosado sobre la polémica, Islas señaló a Gala Montes de difundir la idea de un noviazgo entre ellas para obtener el respaldo de la comunidad LGBT+. “Hicimos un reto en el que me planta un beso de broma, pero de eso a una relación, no”, expresó.

Sin aclarar si la idea le fue planteada, Bárbara Islas subrayó que tomó distancia de la polémica porque sus valores no se alineaban con esa forma de obtener atención mediática.

“Lo que pasó es que yo no podía sumarme a esta mentira, me parecía fuertísimo. Mucha gente me dijo ‘era tu amiga, por qué no la apoyaste’, pues porque eso va en contra de mi persona. Aguanté vara”.

Habla del ‘hate’ que recibió durante meses

Mientras Gala Montes se volvió un símbolo del feminismo por enfrentar a Adrián Marcelo dentro de La Casa de los Famosos México, en el exterior, Bárbara Islas era blanco permanente de ataques.

La presentadora sostuvo que en más de una ocasión sintió la necesidad de liberarse y contar su verdad, no obstante, prefirió esperar que el tiempo acomodara cada cosa en su lugar: “Fue muy doloroso todo lo que pasó, lo que se dijo de mí. No me quise colgar de un movimiento y pagué las consecuencias”.

Finalmente, admitió que la controversia fracturó su amistad con Gala Montes, con quien actualmente no tiene contacto alguno. Aunque destacó sus cualidades como persona y artista, Islas lamentó que su vida privada quedara expuesta por culpa de Montes: “Siento muy feo porque ha pasado por muchas cosas”.

(Captura YouTube: Las Estrellas)

Otros señalamientos contra Gala Montes

Islas no es la primera celebridad que señala a Gala Montes de confundir las cosas. Semanas antes, el mismo espacio, Karime Pindter negó tener un noviazgo con la cantante.

Durante su participación en LCDLFMX, surgió un shippeo entre ambas, sin embargo, Pindter aseguró que ella siempre tuvo en claro el límite de su relación: “Sí, había química, pero pura amistad padre; sí agarrarnos de la mano, pero química de admiración, pero no de ‘te voy a rellenar el bache con cemento’. Nunca sentimos eso”.

Meses después de su participación en el reality show, Gala Montes y Karime Pindter se distanciaron. De acuerdo con la cantante, su conflicto surgió a raíz de que Pindter obtuvo un contrato que en principio le fue ofrecido a ella.

Durante una interacción en X (antes Twitter), Gala Montes compartió la publicación de una usuaria en la que afirmaba que su amistad se fracturó porque Karime Pindter ofrecía descuentos a las marcas para robarle oportunidades laborales a Montes.

Gala Montes lanza indirecta contra Karime (Foto: X)