Peso Pluma confirma romance con Kenia Os: “Me derrito por ti”

Se desconoce cuándo comenzaron su relación amorosa, pero los rumores se desataron a finales de enero de 2025. (@keniaos)

Peso Pluma y Kenia Os confirmaron su relación amorosa tras meses envueltos en rumores.

Fue Hassan Emilio Kabande Laija (nombre real del intérprete de corridos tumbados) quien decidió terminar de una vez por todas con las especulaciones y dedicarle un romántico mensaje a su ahora novia por su próximo lanzamiento musical con Los Ángeles Azules.

“Me derrito por ti”, escribió en su cuenta oficial de Instagram con emojis de fuego.

Esta es la publicación de Kenia Os que comentó Peso Pluma. (IG: keniaos)

Las reacciones no se hicieron esperar aunque los rumores sobre su romance sonaban con fuerza en redes sociales, pues su fanáticos esperaban con ansias las primeras declaraciones de Doble P al respecto.

“Cuídala mucho”. “Vivan los novios”. “Más rápido que la luz”. “Te envidio”. “Ya cállense”, fueron algunos comentarios en el post.

Y es que semanas antes fue Kenia Os quien comentó una publicación de Peso Pluma en la misma plataforma: “Ese me gusta y el perfume también”.

Así halagó Kenia Os a su novio. (@KeniaOsNoticias)

Hasta el momento, los cantantes mexicanos no han compartido detalles sobre su noviazgo. No obstante, ambos han presumido sus citas románticas a través de sus redes sociales sin revelar que estaban juntos y fueron captados dándose un beso en el SuperBowl LIX.

Flor Rubio llama ‘payasa’ a Kenia Os por no hablar de su romance con Peso Pluma

La confirmación del romance ocurrió después de que la estrella pop fue duramente criticada por diversos periodistas de espectáculos y comentaristas.

Y es que no estuvieron de acuerdo con la manera en que Kenia Guadalupe Flores Osuna (nombre real de la cantante) intentó esquivar a la prensa en el aeropuerto ante cuestionamientos sobre su relación con Hassan.

Tal fue el caso de Flor Rubio, quien tachó de payasa a la intérprete de Malas Decisiones por la manera en que ella y su equipo de seguridad trataron a la prensa.

“Sabes que soy ‘Kenini’, en mi casa tengo una ‘Keninu’, pero honestamente que payasa”, dijo.

Se rumorea que Peso Pluma se hizo un tatuaje de Kenia Os (Foto: RS)

De inmediato, los Keninis (admiradores de Kenia Os) salieron en defensa de la estrella pop y arremetieron en contra de la conductora de Venga la Alegría.

“Ya nos hiciste enojar”, “No supiste con quién te metiste”, “Ahí está la payasa”, “Respeta a Kenia Os” y “Con la niña no”, comentaron.

María Luisa Valdes, también periodista de espectáculos, no se quedó atrás y denunció que un fanáticos de la cantante habría golpeado a un reportero en el zafarrancho.

“Esto no se puede permitir. No a la violencia. Hoy un fan de Kenia Os golpeó a uno de nuestros camarógrafos, y todo porque la famosa no quiso detenerse segundos, siendo que ella fue quien destapó su amorío con Peso Pluma. Ojalá se castigue y se haga algo al respecto”, escribió en Instagram