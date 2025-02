De CEO a DJ: Guillaume Duverdier prende el EDC 2025 con su debut arriba del escenario

Guillaume Duverdier, CEO de Heineken, debutó en el EDC. (Infobae México)

Si pensabas que el CEO de una de las cerveceras más grandes del mundo pasaba sus días solo en reuniones y revisando números, piénsalo de nuevo. Guillaume Duverdier, el mero mero de Heineken México, dejó a todos con la boca abierta en el EDC 2025 cuando subió al escenario… ¡como DJ!

Con el nombre artístico de “DJ GuiGui”, el ejecutivo francés mostró su faceta más fiestera en el escenario Dos Equis, patrocinador oficial del festival, dejando claro que la música electrónica también corre por sus venas.

Desde el momento en que se plantó en el escenario, “DJ GuiGui” dejó en claro que esto no era solo un capricho o una ocurrencia de último minuto. Con un set cargado de house y beats bien seleccionados, demostró que había pasado tiempo perfeccionando su técnica.

Guillaume Duverdier se subió al escenario como DJ Guigui. (Cortesía)

Inspirado por artistas como Robert Miles y por la icónica escena de Ámsterdam, donde vivió en los 2000, Duverdier convirtió su sótano en su laboratorio musical personal, mezclando y puliendo su estilo hasta estar listo para una noche épica en el EDC.

“La música es mucho más que sonidos y beats; es una forma de expresión y conexión. Un DJ mezcla canciones, crea un ambiente, construye momentos y deja huella en quienes lo escuchan. En el escenario y en la vida, lo importante es atreverse y compartir lo que te mueve”, comentó el ahora DJ.

El público, que en un principio no sabía bien qué esperar, terminó entregado al ritmo y la energía del debut de Duverdier. Porque, seamos sinceros, no todos los días ves a un CEO dejando el traje para subirse a un escenario a romperla con talento musical. Y si algo quedó claro con su presentación, es que las pasiones personales no tienen que quedarse en el ámbito privado, sino que pueden servir para conectar, inspirar y hasta romper con los moldes tradicionales.

¿Quién es Guillaume Duverdier?

Guillaume Duverdier en la consola del Dos Equis Stage. (Cortesía)

Aunque en México lo conocemos como el jefe de Heineken, este francés tiene una trayectoria impresionante en el mundo de los negocios. Antes de aterrizar en tierras mexicanas, ha ocupado puestos clave en diferentes partes del mundo, siempre llevando la innovación como bandera. Pero lo que pocos sabían es que, además de liderar una de las empresas más importantes del sector, también ha sido un amante de la música electrónica de toda la vida.

Desde sus inicios en Procter & Gamble hasta su llegada a Heineken en el año 2000, Duverdier ha construido una trayectoria internacional que lo ha llevado a trabajar en ocho países, incluyendo Francia, Egipto, España y ahora México. Su liderazgo se basa en la cercanía con su equipo y su capacidad de escuchar, algo que considera clave para hacer un buen negocio.

Por ahora no solo dirige una de las cerveceras más importantes del mundo, sino que entiende el verdadero valor de su trabajo: generar conexiones. Para él, la magia de Heineken va más allá de la cerveza; se trata de crear experiencias y emociones que trascienden fronteras.

Su participación en el EDC 2025 fue mucho más que un simple acto sorpresa: fue un recordatorio de que la creatividad y la pasión pueden trascender cualquier barrera, incluso la del mundo corporativo.