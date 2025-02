Actor de Televisa que fue amigo de Rafael Caro Quintero ahora vende chilaquiles y flautas en CDMX

(archivo/Instagram)

Las redes sociales han estallado con la inesperada aparición de Pepe Magaña, actor de Televisa que fue amigo de Rafael Caro Quintero, quien fue captado atendiendo un puesto de flautas y chilaquiles en la Ciudad de México.

¿Cómo es el nuevo negocio de Pepe Magaña?

Lejos de alejarse del público, Pepe Magaña ha sorprendido al combinar su carrera artística con su faceta de emprendedor. El actor ha incursionado en el mundo gastronómico con un negocio en el que ofrece flautas, chilaquiles y marquesitas, ganándose el respeto y apoyo de quienes lo recuerdan con cariño desde sus días en la televisión.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el famoso mostró su local llamado Flautas del Cachún e invitó a sus seguidores a acudir.

(Instagram)

“Hola, soy Pepe Magaña, los invitamos a que vengan a mis flautas (...) hay flautas de carne, pollo, lomo, panela con jamón, chilaquiles, quesadillas, vengan, los espero todos los días, menos los domingos”, sentenció.

Las reacciones no se hicieron esperar y varios usuarios señalaron sus deseos de visitar este sitio. Ante esto, Magaña señaló que su establecimiento se encuentra ubicado entre Lago Trasimeno y Lago Mayor de la colonia Peralitos, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

¿Pepe Magaña fue amigo de Caro Quintero?

La vida de Pepe Magaña ha estado llena de episodios sorprendentes y uno de los más impactantes es su relación con el narcotraficante Rafael Caro Quintero. El actor conoció al llamado Narco de Narcos durante su estancia en el Reclusorio Norte, donde estuvo encarcelado hace más de 30 años tras ser acusado de tráfico y suministro de drogas, un delito que siempre ha señalado que le habría sido inculpado.

En una antigua entrevista para De primera mano, Pepe Magaña contó que se ganó el respeto de los reclusos, incluyendo a Caro Quintero, quien lo apodó Cachún en referencia a su personaje en ¡Cachún cachún ra ra!

“Tuve el gusto de que nos hicimos amigos y tengo un bonito recuerdo de Rafael Caro Quintero. Siempre estaba atento de mí, de qué se me ofrecía, siempre preocupado y no tengo por qué hablar mal de él, haya hecho lo que haya hecho”, expresó en aquel entonces y agregó:

“Me ayudaba y a todos los de la población de ahí adentro, un tipazo el señor. Me decía: ‘¿Qué pasó, Cachún?’ y cuando le dije que me habían sentenciado a siete años cuatro meses, yo andaba con una depresión terrible y él me dijo: ‘No se preocupe, Cachún, no le ha llegado el agua ni a la garganta’, imagínate cómo estaba él”.

¿Quién es Pepe Magaña?

Pepe Magaña es un actor y productor mexicano que alcanzó gran popularidad en la década de los 80 gracias a su papel en ¡Cachún cachún ra ra! A lo largo de su carrera, ha participado en diversas producciones de televisión, teatro y cine, consolidando su nombre en el medio artístico.

Sin embargo, su vida también ha estado marcada por desafíos personales. En 2012 fue diagnosticado con distrofia muscular, una enfermedad progresiva que afecta la movilidad. A pesar de ello, el actor ha mantenido una actitud positiva y ha seguido trabajando.

Respecto a cómo fue que llegó a la cárcel, Magaña mencionó en una ocasión: “Salí con una mujer, fue mi amante y no tenía que haber hecho eso. Era la mujer del comandante, yo estaba casado, yo la regué”.