Cuántos millones tiene Sabrina Carpenter, la cantante ahora cercana a Peso Pluma

La cantante estadounidense fue galardonada con el premio a la "Canción del Año" de los MTV Awards por su tema "Espresso". (REUTERS/Andrew Kelly)

Sabrina Carpenter es una de las artistas jóvenes con más crecimiento en los últimos años, pues aunque la estadounidense incursionó en la industria del entretenimiento desde los 14 años en producciones de Disney, desde 2012 se ha concentrado en trabajar su carrera musical.

En 2023, fue la encargada de abrir los conciertos en Estados Unidos de Taylor Swift en su exitosa gira mundial The Eras Tour, y en 2024, alcanzó el éxito con su álbum “Short n’ Sweet” con canciones como “Please, Please ,Please” y “Expresso”, esta última fue la más escuchada del año a nivel global en la plataforma Spotify y la llevó a obtener 7 nominaciones de los premios Grammys 2024

El crecimiento exponencial de Sabrina Carpenter no ha pasado desapercibido por la industria musical y las marcas, quienes ya buscan firmar nuevos contratos con la cantante que aumentarán su millonaria fortuna el próximo año.

El millonario patrimonio de la “artista revelación del año”

La artista compró una casa en Hollywood Hills por 4.4 millones de dólares. (Foto Andy Kropa/Invision/AP, archivo)

Según información del sitio especializado en la riqueza de famosos Celebrity Net Worth, Sabrina Carpenter tiene un patrimonio acumulado de 12 millones de dólares (242 millones 280 mil pesos mexicanos) gracias a sus 10 años de carrera en el medio artístico en los que ha grabado seis álbumes de estudio y participado en diferentes películas y series como actriz adolescente.

Esta cantidad, posiciona a la intérprete de “Please, Please, Please” como una de las artistas jóvenes menores de 26 años más ricas del mundo, permaneciendo de momento en el quinto puesto del ranking que lidera Billie Eilish con una fortuna de 50 millones de dólares según información del medio anterior.

El éxito de su último álbum también se hizo presente en su canal de YouTube, en donde tiene más de 10 millones de suscriptores. De acuerdo a datos de youtubers.me sitio especializado en ganancias de la plataforma de videos, Sabrina Carpenter recibió 1 millón 700 mil dólares (34 millones 323 mil pesos mexicanos en 2024) en 2024 por sus videos musicales.

A principios de 2024, el Diario de Nueva York reportó que la intérprete de “Espresso” adquirió una casa previamente remodelada en Hollywood Hills de más de 1000 metros cuadrados, la cual cuenta con cuatro dormitorios, varios baños, vestíbulo, dos salas de estar, bar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades, según el medio estadounidense la artista compró el inmueble por 4.4 millones de dólares (88 millones 836 mil pesos mexicanos).

La presunta relación de la artista con Peso Pluma

Los artistas tuvieron interacción en sus redes sociales que aumentan los rumores de una colaboración. (Reuters)

Recientemente comenzaron a circular imágenes en redes sociales del cantante mexicano Peso Pluma portando una gorra negra con la frase “I’m Working Late” (Trabajo hasta tarde ), la cual fue inmediatamente relacionada con la canción “Espresso” de Sabrina Carpenter, pues forma parte de uno de sus versos.

“I’m working late, ‘cause I’m a singer (trabajo hasta tarde porque soy cantante). Oh, he looks so cute wrapped ‘round my finger” (se ve muy lindo entre mis dedos), se lee en la letra de la canción de Sabrina.

Luego de que se viralizaron las fotos, la cantante estadounidense posteó la imagen en sus historias de Instagram junto con la canción “Dos Días” del cantante mexicano, lo que dio paso a una posible colaboración entre dos de los artistas más escuchados de 2024 según los registros de las plataformas digitales.

Aunque no hay más información sobre la posible colaboración, Peso Pluma y Sabrina Carpenter tienen buena relación, ya que se siguen mutuamente en sus redes sociales y se les ha visto coincidir en eventos musicales, entregas de premios e incluso hay una foto de ellos juntos en la que parece ser una fiesta entre amigos en común de los cantantes.