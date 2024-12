Esta es la razón por la que Britney Spears decidió mudarse a México

Britney Spears de nuevo contra los paparazzi (REUTERS/Eduardo Munoz)

Los fans mexicanos de Britney Spears están celebrando pues recientemente, la princesa del pop reveló en redes sociales que ha decidido cambiar su lugar de residencia y mudarse a México. La intérprete de Toxic detalló que vive un acoso excesivamente cruel por parte de los paparazzi y que necesita alejarse de todo ello.

Y es que la historia de conflicto entre Britney Spears y los paparazzi no es cosa nueva, ya hace unos años la cantante protagonizó fuertes enfrentamientos contra la prensa que fueron escándalo internacional.

En un video que subió a su cuenta de Instagram, la intérprete de Circus dijo: “Realmente me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason. Ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo... la forma en que me han retratado”.

Y anunció su llegada a nuestro país: “Sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México”.

Hasta el momento, Britney Spears no ha dado más detalles acerca del lugar donde vivirá, pero seguramente será en un sitio donde la prensa no pueda molestarla.

La gran polémica de Britney Spears que marcó su carrera: el fin de la tutela

La carrera de Britney Spears ha estado marcada por varias polémicas, pero una de las más significativas fue su tutela legal, que generó un intenso debate público. Esta tutela comenzó en 2008, tras una serie de comportamientos de Spears que resultaron en una crisis mediática y en problemas de salud mental. La tutela colocó a su padre, Jamie Spears, y a otros designados en control de sus asuntos personales, profesionales y financieros.

Con el tiempo, lo que se presentó inicialmente como una medida de protección se convirtió en el epicentro de controversias legales y mediáticas. La situación provocó la indignación de sus seguidores y el surgimiento del movimiento #FreeBritney, que exigía el fin de la tutela. Críticos alegaron que la tutela era excesivamente restrictiva y explotadora, limitando las libertades personales de Spears y su capacidad para tomar decisiones sobre su vida.

El tema catalizó una discusión más amplia sobre los derechos de las personas famosas bajo tutela e inspiró documentales que exploraron el caso. Después de largos procedimientos legales, en 2021 un tribunal decidió poner fin a la tutela, devolviendo a Britney Spears el control sobre sus asuntos y marcando un punto crucial en su vida y carrera.