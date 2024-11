Stray Kids en México: Este sería el mapa para su concierto en el Estadio GNP y la vista desde cada sección

Uno de los artistas de K-pop que podría dar la sorpresa en el 2024 sería Stray Kids, aunque aún no hay nada anunciado. (JYP Entertainment)

El popular grupo de K-pop, Stray Kids, llegará a México el próximo 12 de abril de 2025 para presentarse en el Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol. Este evento forma parte de su gira mundial “dominATE”, la primera en la historia de la agrupación que se desarrollará exclusivamente en estadios.

El grupo interpretará tanto canciones de su más reciente álbum, Ate, lanzado en julio de 2024, así como clásicos de su repertorio, entre ellos “God’s Menu”, “Thunderous”, “Back Door” y “Case 143″. La gira también promete incluir momentos destacados, como actuaciones en solitario de cada uno de los integrantes, un elemento que busca resaltar las habilidades únicas de cada miembro.

El Estadio GNP Seguros, con una capacidad aproximada de 65 mil personas, es uno de los recintos más grandes de la Ciudad de México y ha sido escenario de artistas como Blackpink y Twice, quienes lograron agotar entradas en minutos. Este concierto se perfila como un evento de alta demanda, dado el fervor de la base de fanáticos de Stray Kids, conocida como STAY.

¿Cómo será el mapa de Stray Kids?

El mapa oficial del Estadio GNP Seguros para el concierto incluye una pasarela extendida hacia ambos lados del escenario, lo que permitirá a los asistentes disfrutar de una mayor interacción con los integrantes.

Además, el plano confirma la existencia de tres zonas denominadas PITs, dos de ellas con capacidad para 1,050 personas cada una, y una más grande para 1,520 asistentes.

Estas áreas están diseñadas para brindar una experiencia cercana al escenario, pero, según insiders de Ticketmaster, ninguno de los tres PITs contará con asientos o numeración.

Los asistentes a estas zonas permanecerán de pie durante el concierto, asegurando un formato de admisión general. Adicionalmente, se han señalado aproximadamente 30 localidades platino con asientos asignados para quienes prefieran esta opción.

El mapa oficial del Estadio GNP Seguros para el concierto de Stray Kids presenta un diseño que guarda similitud con los utilizados en otros recintos de la gira “dominATE”, como el revelado para San Francisco, Estados Unidos, y los shows en Río de Janeiro y São Paulo, Brasil.

Precios y paquetes VIP

La inclusión de los PITs en el mapa confirma la disponibilidad de los paquetes VIP, específicamente el GA PIT Soundcheck VIP Package. Este paquete, que será obligatorio para acceder a las zonas PIT, incluye entrada al concierto en alguno de los tres sectores, acceso al soundcheck (prueba de sonido) previo al espectáculo, regalos conmemorativos, entrada anticipada al recinto y atención personalizada por parte del equipo VIP.

Otro paquete destacado, el Soundcheck VIP Package, ofrece beneficios similares, aunque con un boleto premium reservado en lugar de acceso a los PITs.

Ambas opciones estarán disponibles durante la preventa y venta general, aunque los detalles específicos aún están pendientes de confirmación oficial.

De acuerdo con la información, el rango de precios según los informes de insiders de Ticketmaster iría de $1,220 a $6,831 pesos mexicanos, ya con cargos, y no concluyen paquetes VIP.

La venta de boletos para el concierto de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros estará dividida en dos etapas: una preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex y una venta general abierta al público. A continuación, los detalles:

1. Preventa Citibanamex

Fecha: 21 de noviembre de 2023.

Hora: A partir de las 14:00 horas (hora local).

Requisitos: Exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex, ya sea crédito o débito.

Características:

Permite la compra de hasta 6 boletos por persona.

Posibilidad de pagar a tres meses sin intereses.

Disponible en Ticketmaster y taquillas del Palacio de los Deportes.

2. Venta General

Fecha: 22 de noviembre de 2023.

Hora: A partir de las 14:00 horas (hora local).

Requisitos: Abierta a todo el público, sin necesidad de tarjetas específicas.

Características:

Permite la compra de hasta 8 boletos por persona.

Disponible en Ticketmaster y taquillas del Palacio de los Deportes.

Vistas desde cada sección

Aunque aún no sale la distribución oficial, el mapa podría pintarse de esta forma:

Pits, platinos

Estas son dos posibles vistas desde la Zona Platino en el Foro Sol

General B

Estas son dos posibles vistas desde General B en el Foro Sol

Zona GNP

Vista desde la zona GNP.

Naranja B

Vista desde la sección Naranja B.

Verde B

Vista desde la sección Verde B.

Vista naranja C

Vista desde la sección Naranja C.

¿Quiénes son Stray Kids?

Stray Kids es una banda surcoreana de K-pop formada por JYP Entertainment en 2017. La agrupación surgió a partir del programa de supervivencia Stray Kids, cuyo objetivo era encontrar un nuevo concepto dentro del género. El grupo debutó oficialmente el 25 de marzo de 2018 con el EP “I Am NOT”, marcando desde el inicio un enfoque distintivo: una producción musical autogestionada.

Integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, el grupo destaca por la participación activa de sus miembros en la composición y escritura de sus canciones. Este modelo les ha permitido diferenciarse en la competitiva industria del K-pop, explorando temas como la resiliencia, la juventud y el autodescubrimiento.

Stray Kids vendrá a México en el 2025. (JYP Entertainment)

Bang Chan, líder del grupo, también se desempeña como productor principal, mientras que otros miembros aportan habilidades únicas: Lee Know y Hyunjin sobresalen como bailarines principales; Changbin y Han como raperos destacados; y Felix, Seungmin e I.N como vocalistas que complementan la propuesta sonora del grupo.

Desde su debut, Stray Kids ha lanzado éxitos globales como “Miroh”, “God’s Menu” y “Back Door”, consolidándose como una de las bandas líderes de la nueva generación del K-pop. En 2023, su álbum 5-STAR recibió el premio al Mejor Álbum de K-pop en los Billboard Music Awards, mientras que su canción “S-Class” fue reconocida como Mejor K-pop en los MTV Video Music Awards.

Con el lema “Stray Kids Everywhere All Around the World”, la agrupación refleja su deseo de conectar con una audiencia global y trascender fronteras culturales. Su estilo musical combina elementos de hip-hop, EDM y pop, ofreciendo una propuesta única que ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo.