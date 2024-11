Maca Carriedo confronta a Verónica Gallardo tras entrevista a Adela Micha donde se le vincula a robo: “Me sorprende”

Maca Carriedo confronta a Verónica Gallardo tras entrevista a Adela Micha donde se le vincula a robo en La Saga: “Me sorprende” (Fotos: Instagram/@elchismetv/@lasaga)

Maca Carriedo no se queda callada ante la nueva polémica que la vincula a un presunto robo en La Saga. La ex colaboradora de Adela Micha le respondió en redes sociales a la periodista de espectáculos Verónica Gallardo, conocida a nivel nacional por La Oreja, luego de que en su nuevo programa la presentadora de Big Brother la señalara de estar involucrada con Suzanne Faugier.

Luego de que su programa en YouTube El Chisme TV, junto a Jackeline Arroyo y Rodrigo Fragoso, compartiera una llamada que la periodista tuvo con la famosa de 61 años en la que acusó de forma directa a su ex colaboradora Suzanne Faugier de haberle robado y dejar entrever que la ex presentadora de La Más Draga estaría involucrada, es la conductora LGBT+ quien le responde.

“Pues justo no… no fui educada así y no lo necesito. Yo todo lo que cobro está facturado y declarado. A mí ni me involucren en estas pendejadas. No veía yo absolutamente nada de temas administrativos”, escribió Maca Carriedo en el Instagram del programa.

La famosa respondió en la publicación de la entrevista con Adela Micha (Foto: Instagram)

A ello, Verónica Gallardo le respondió:

“Nosotros no te involucramos. Se retomo la información viral y decidimos preguntarle a Adela directamente y esa fue su respuesta. Saludos”.

A ello, Maca Carriedo le contestó:

“Conoces a mi familia… me sorprende… yo no tengo nada pero nada que ver. No veía yo absolutamente nada de temas administrativos”.

Maca Carriedo confronta a Verónica Gallardo tras entrevista a Adela Micha donde se le vincula a robo en La Saga (Foto: Instagram)

Ex colaboradora de Adela Micha asegura que la periodista no es dueña de La Saga y niega robo

Suzanne Faugier, excolaboradora de la periodista Adela Micha, ha roto el silencio tras ser acusada de un presunto robo de dinero en el canal de YouTube La Saga. Faugier ha declarado que Micha no es la dueña de La Saga, como se ha afirmado públicamente durante años. Esta declaración surge en medio de una controversia que ha captado la atención pública, involucrando también a Maca Carriedo, quien fue cercana a Micha tanto en lo laboral como en lo personal.

La relación entre Micha y Carriedo se deterioró abruptamente, lo que ha alimentado rumores sobre las razones detrás de su separación. Aunque Carriedo aseguró que su salida de La Saga fue en buenos términos, las recientes declaraciones de Micha han puesto en duda esa versión.

En una conversación telefónica con la conductora de espectáculos Verónica Gallardo, Micha confirmó que fue víctima de un robo por parte de una colaboradora, mencionando a “Suzanne” y sugiriendo que otra persona estaba al tanto de la situación, sin ofrecer más detalles.

Suzanne Faugier ha sido señalada por la famosa de haberle robado una gran cantidad de dinero e incluso que Maca Carriedo estaba al tanto de la situación Crédito: Instagram/@elchismetvmexico

Durante el programa El Chisme TV, Micha fue cuestionada directamente sobre el robo, a lo que respondió mencionando a Faugier. Esta situación ha generado especulaciones sobre el papel de Carriedo, conductora de La Más Draga, en el incidente. Según los presentadores Vero Gallardo, Jackeline Arrollo y Rodrigo Fragoso, Micha señaló a su excolaboradora como la presunta responsable del desfalco.