¡Gomita sí cumplió! La influencer sorprendió con disfraz de ‘Mamá Coco’

Araceli Ordaz sigue usando las críticas negativas para su beneficio. (Captura de pantalla/YouTube)

Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, sigue haciendo frente a las críticas negativas que surgieron en su contra a raíz de su participación en La Casa de los Famosos México.

Durante su estancia en el reality show, fue blanco de comentarios por su aspecto físico y sus diversas actitudes con sus compañeras, factores que jugaron un papel importante para llegar a ser llamada Maui y Mamá Coco.

Al abandonar el exitoso programa de Televisa y enterarse de los personajes con los que había sido comparada, mostró no tomarse los comentarios de forma negativa, sino todo lo contrario, bromeó con la idea de hacer su fiesta de Moana y vestirse de ‘Mamá Coco’.

(IG: @gomitaoficial123)

Pese a que muchos de los televidentes no pensaron que la influencer cumpliría con lo que dijo, al llegar su cumpleaños número 30 sorprendió a sus seguidores al hacer una fiesta temática de la película Moana, lo que desató una ola de comentarios por su nueva actitud para afrontar las críticas negativas.

Gomita se caracteriza de mamá Coco

Ahora, por segunda vez, la exconductora de Sabadazo utiliza todo el ‘hate’ que recibió hace unos meses para crear un divertido clip en el que pone a competir por el mejor disfraz entre su caracterización de Jessica Rabbi y la de Mamá Coco.

De esta forma, demuestra que seguirá utilizando los comentarios negativos a su favor, pues hasta el momento el clip ya supera los 18 mil “me gusta”.

Mientras que en los comentarios comienza a surgir la discusión entre los internautas, pues mientras algunos mencionan que su actitud es muy buena, otros aseguran que solo sigue haciendo el ridículo:

Por dentro estás llorando, todo forzoso bebé.

¿Podemos hablar de lo inteligente que es Gomita al usar esa táctica?

No era necesaria la caracterización, sin maquillaje eres igualita.

No es humor, se está humillando por sí misma.

Qué chido te quedó tu disfraz, sabes hacer las cosas bien, amiga.

(Instagram)

Gomita decidió cambiar su actitud ante el ‘hate’

Semanas después de ser eliminada de LCDLFM, Araceli Ordaz acudió al programa De Noche con Yordi Rosado y se sinceró sobre las razones que la llevaron a cambiar su actitud ante el ‘hate’ .

“Años atrás tuve este tema muy fuerte de bullying así en redes sociales. Sí intenté quitarme la vida”, recordó.

Y agregó: “Ahora que salí dije: ‘no, si ya esa me la sé'. Entonces cuando mi mamá me dijo no sé cómo decirte, yo de qué pasó, ya me enteré de que soy Maui, también mamá Coco, qué padre. Y puro Team Gomita, súper buena onda”.

Pese a que optó por tener una mejor actitud, detalló que le sigue doliendo que su familia sea afectada por sus proyectos, pero dejó claro que no volverá a caer en la idea que tuvo en el pasado.