Sheinbaum informa que la FGR tiene abiertas investigaciones en contra de García Luna: “Hay muchas”

Sheinbaum dijo la Fiscalía continúa investigaciones contra García Luna.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que actualmente, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene vigentes “muchas” investigaciones en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, quien ayer fue sentenciado a 38 años de prisión por los delitos de narcotráfico y crimen organizado.

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria adelantó que le solicitará a la Fiscalía General los avances en las investigaciones en contra del funcionario, sin dar más detalles sobre los delitos por lo que se le acusa en México.

“Vamos a pedirle a la Fiscalía que nos envíe si es posible los avances y también hay muchas investigaciones contra García Luna de ese periodo, de la propia fiscalía”, dijo en Palacio Nacional.

De igual forma, la presidenta exhibió a algunos funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF), que presuntamente estarían ‘coludidos’ con García Luna, entre las que destacó a María Fernanda Casanueva de Diego, actual secretaria de la Administración del Consejo de la Judicatura Federal y exdirectora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Y hay otro. ¿O sea, por qué no se explica esto? Nosotros hemos hablado de un régimen de corrupción y privilegios que terminó en el 2018. (...) No podemos no decirlo... ¿Qué responsabilidad hay? ¿O no hay responsabilidad? Porque son colaboradores hoy, a lo mejor tienen que dar una explicación - al menos- al pueblo”, agregó.

Asimismo, criticó que tras darse a conocer la sentencia contra el exfuncionario, el expresidente Felipe Calderón aseguró que no tuvo “evidencia verificable” de que su colaborador estaba coludido con el Cártel de Sinaloa y operó con el fin de beneficiar a la organización criminal, reprochando que durante los cinco años que duró el juicio no se posicionó sobre el tema y esperó hasta ahora para deslindarse, a pesar de que en su momento declaró la guerra contra el crimen organizado.

“Habla de la decadencia de la degradación del sexenio de Calderón, y después siguió, cómo es posible que al frente de una guerra declarada. Primero cómo declara una guerra en su propio país, guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción, y pone al frente de esa guerra a alguien que -ahora resulta- que durante seis años no se dio cuenta que estaba coludido al menos con el Cártel de Sinaloa”, sentenció.

No obstante, descartó que se tenga previsto iniciar una investigación contra Calderón Hinojosa para saber si estuvo implicado y si tenía conocimiento sobre las actividades delictivas de su entonces secretario de Seguridad Pública.