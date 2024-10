Por qué se divorció la actriz Mariana Torres

La actriz de telenovelas se divorció tras dos años de matrimonio. Crédito: IG, torresmarianaof

Mariana Paulina Torres González, conocida en el mundo del espectáculo como Mariana Torres, dio a conocer su separación del empresario Jonathan Nienow a través de un emotivo video en el que reflexiona sobre el proceso que está viviendo después de dos años de matrimonio.

“Con mucha alegría, emoción y llena de amor, les comparto que me voy a casar, jamás imaginé lo que iba a sentir,” escribió en redes sociales años atrás para anunciar su enlace matrimonial.

Ahora, de la misma manera en la que sucedió anteriormente, la protagonista de melodramas como Ringo, Hoy voy a cambiar y Fuego ardiente, comparte con sus seguidores el duelo que enfrenta tras decidir divorciarse, asimismo, resalta el apoyo que le han brindado las personas que la rodean.

“Después de vivir un proceso de duelo personal, hoy comparto con ustedes que mi matrimonio ha llegado a su fin. Este ha sido un momento de transformación y profundo aprendizaje, despedirme de una etapa significativa en mi vida, no ha sido fácil, aprendí a honrar a cada emoción que surgió en este proceso,” se escucha decir a la actriz en el clip que muestra cómo ha enfrentado su duelo.

“Estoy agradecida por el apoyo y el amor de quienes me rodean y sobre todo por la oportunidad de seguir creciendo. A quienes están pasando por un proceso de separación o duelo emocional, quiero decirles que no están solos, sé lo difícil que puede ser enfrentar los cambios. Ahora, con gratitud por lo vivido, ambos seguimos caminos separados, enfocados en lo que viene”, agregó.

Por qué se divorció Mariana Torres, actriz de la telenovela “Ringo”

Pese a que en su video no detalla las razones por las que Mariana Torres y su esposo tomaron la decisión de separarse tras poco más de dos años de matrimonio, el periodista Gabo Cuevas habló antes sobre el tema en el programa Dulce y Picosito junto a Flor Rubio.

“Resulta ser que hay una actriz que le puso el cuerno al marido, yo no afirmo, una fuente me habló y me dijo: ‘fíjate que mi compañera de obra tal’. Resulta ser que Mariana Torres terminó su matrimonio”, comentó el periodista meses antes de que la actriz hiciera público su divorcio.

“Al parecer, ella decide separarse porque se enamoró de un hombre poderoso, de un empresario poderoso. Si les puedo confirmar que se está divorciando, ya está en esta etapa. Me platicaron que ella terminó su relación porque ya se enamoró de otro hombre”, detalló Cuevas.

Aunque en ese entonces la actriz no había emitido declaraciones, el colaborador también mencionó que su decisión estaba relacionada con un productor, pues supuestamente se enamoró estando casada con Jonathan Nienow.

“Según me cuentan que creo que anda con un productor, ella actualmente, entonces, al parecer, la hermana se enamoró estando casada”, puntualizó.

