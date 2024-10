García Luna asegura que ha visto homicidios y apuñalados dentro de la prisión de Brooklyn

Genaro García Luna (Cuartoscuro)

Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, aseguró este martes que desde su encarcelamiento en el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), de Brooklyn, Nueva York, ha sido testigo de homicidios y apuñalamientos dentro de la cárcel.

En una misiva enviada al juez Brian Cogan, el “superpolicía” del sexenio de Felipe Calderón afirmó que desde su arresto y encarcelamiento en “condiciones infrahumanas” en el MDC, ha sido testigo de homicidios, apuñalamientos, amenazas sistemáticas a su integridad, al tiempo que se contagió de covid.

“Recluido en celdas para morir o en el mejor caso sobrevivir sin medicamento, me tocó ver morir a compañeros de unidad. Fui segregado casi un año a celdas de castigo sin haber violado alguna norma al reglamento, no tengo ningún reporte o registro de mala conducta o infracción en todo este tiempo”, apuntó el ex secretario de seguridad en la carta, en donde mencionó que pese a todas esas “adversidades”, su estancia en la cárcel ha sido el reflejo de su vida.

En la misiva también se menciona al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien García Luna acusó de “desmantelar” el Poder Judicial con la reforma, señalando que se busca encarcelar a los opositores de la Cuarta Transformación.

“Mi país está sufriendo una gran convulsión, por orden del actual presidente de México se acaba de desmantelar el Poder Judicial del país (jueces, magistrados, ministros, corte), se busca encarcelar a los que combatimos a sus aliados políticos vinculados con el narcotráfico, México está entrando a una etapa muy peligrosa”, asegura el exfuncionario mexicano en una carta que se dio a conocer este 15 de octubre por el periodista Arturo Ángel.

García Luna agregó que nuestro país se está alejando de la democracia con la reforma, misma que “constriñe” a las libertades individuales.

“Se acaba de decretar una pausa-suspensión de relaciones oficiales entre EUA y México amenazando y poniendo un riesgo el trabajo coordinado (entre ambos países) para generar bienestar social para los ciudadanos, combatir el crimen-narcotráfico y preservar la seguridad regional hemisférica”, afirma.

En la carta, el exfuncionario mexicano hace un recuento de su vida y de su trabajo como funcionario federal, destacando los cursos y premios que recibió durante su formación. Además cuenta parte de su vida personal desde sus padres, matrimonio e hijos.

“Como parte de mi formación profesional tuve la oportunidad de ser adiestrado en los servicios de seguridad e inteligencia más reconocidos en mi país, EUA y Europa. Soy el mexicano con más reconocimientos y condecoraciones en estos países por el combate al terrorismo y narcotráfico”.

Por ello, destacó que es “impensable tener ese nivel de responsabilidad, información de Estado y de seguridad regional hemisférica, sujeto a niveles de control y vigilancia del más alto nivel; al mismo tiempo tener contacto o vínculos con criminales por lucro; son dimensiones totalmente inconcebibles, fuera de realidad”.

El exfuncionario mexicano pidió al juez considere lo antes expuesto para la sentencia que se dará a conocer el 16 de octubre, y señaló que él nunca “ha sido una amenaza o riesgo para la comunidad”.

“Le pido respetuosamente su consideración para que en el marco de esta sentencia se consideren todos los factores que dieron origen a este juicio, entre otras la información falsa aportada por el gobierno actual de México, los testigos-criminales, su complicidad en mi contra y mi responsabilidad en el combate frontal al narcotráfico donde además se enfrenta poderosos intereses políticos”.

El ex secretario de Seguridad recibirá sentencia durante la tarde del miércoles luego de ser declarado culpable por un jurado en febrero de 2023 de cinco cargos, incluyendo tráfico internacional de cocaína y asociación con el Cártel de Sinaloa.

Se espera que, tras más de un año de su veredicto, el juez Brian Cogan imponga la pena que podría ser de 20 años de prisión a cadena perpetua.