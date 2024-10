Colaboradores de canal 66 ‘condenan’ despido de Gustavo Macalpin: “Merece una disculpa pública”

El director de Noticieros Contacto condenó la forma en la que su compañero fue despedido. (@BereniceDiazG | Especial)

El despido del periodista Gustavo Macalpin, ahora ex conductor del canal 66 de Mexicali, Baja California, notificado en plena transmisión de su programa durante la noche del lunes, continúa generando reacciones de comunicadores, asociaciones e incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. A la condena pública de este acontecimiento también se sumaron empleados de la propia cadena de televisión, quienes aseguraron que su ex compañero merece una disculpa.

Durante la transmisión del programa Noticieros Contacto, realizado durante la noche del 8 de octubre, el conductor Francisco García Villanueva reprobó la actitud del director del canal, Luis Arnoldo Cabada.

“Tenemos que abordar el elefante rosa en la habitación. Esto ha sido ampliamente comentado y repito, aquí jamás nos hemos callado ningún tema incómodo. Fue muy incómodo de ver”, declaró.

De acuerdo con su pronunciamiento ―de más de 15 minutos de duración―, él y otros trabajadores del canal 66 mostraron su rechazó de manera personal a Cabada.

" Quiero dejar claro que no compartimos en absoluto la forma de actuar, es un grave error el que cometió el dueño de esta empresa. Se lo dije en persona, pero también lo quiero decir aquí, porque es la verdad, se equivocó terriblemente en la forma”, agregó.

Durante la transmisión en vivo del programa Ciudadano 2.0, en el Canal 66, Gustavo Macalpin fue despedido sin aparente justificación. Señalan que se trató por críticas al esposo de la gobernadora de Baja California. Crédito: @87punto3 / X

García Villanueva revela diferencias entre Macalpin y director del canal 66

García Villanueva, director de Noticieros Contacto en canal 66 y 33.2, reveló que durante los últimos meses Macalpin comenzó a “aislarse” del resto de sus compañeros, lo que pudo haber ocasionado una fractura con Arnoldo Cabada.

“A cuadro vimos la diferencia de dos personas. Gustavo empezó a aislarse en muchos aspectos aquí al interior, primero aquí conmigo hace muchos años. Es un amigo que se perdió hace mucho tiempo, se aisló”, confesó.

No obstante, aseguró que ese no es motivo para que se le haya notificado su despido de la forma en la que sucedió.

“Él dijo: A lo mejor me lo merecía. No, Gustavo Macalpin, no te merecías la forma en la que se te dijo esa noticia. No era cualquier tema y no te lo merecías. (...) Fue muy incómodo para todos, para ‘el cachetes’, para Andrés, para la producción y para mí”, aseveró.

La atípica manera de despedir al conductor ha sido blanco de críticas por propios y extraños. Foto: Jovani Pérez | Infobae México

Por otra parte, descartó que Macalpin haya sido despedido por haber realizado comentarios en contra de Carlos Alberto Torres Torres, esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

“Ha sido siempre, desde que lo recordamos, un personaje muy polémico al que le gusta mucho el humor negro. Es como nuestro Chumel Torres, pero de Mexicali. Es un humor bien difícil, la sátira política es un arte complicadísima. Gustavo había hecho bromas mucho más pesadas”, expresó.

Finalmente, refirió que su ex compañero merece una disculpa pública.

“Ningún jefe, ningún dueño de una empresa, acierta todas. La mayoría de las veces los dueños y directivos se equivocan. Varios coincidieron en que (Cabada) se equivocó y que Macalpin merece una disculpa. Pero también su público, porque claramente es muy fiel a él”, indicó.