Lis Vega presentó a su esposo, 20 años menor: “Tantas cualidades en un hombre”

Lis Vega ha desarrollado su carrera en el espectáculo mexicano (Instagram/@lisvegaoficial)

Lis Vega ha compartido detalles sobre su relación con su esposo, quien es 20 años menor que ella. En una entrevista reciente con la periodista Matilde Obregón, la vedette y actriz cubana presentó a su pareja de 27 años, con quien se mostró visiblemente feliz y cómoda.

La bailarina que ha desarrollado su carrera en tierras mexicanas explicó que la decisión de casarse surgió del deseo de “vivir el ahora”, lo que la llevó a proponer matrimonio durante un viaje a Cuba.

Vega destacó que la conexión y los intereses compartidos con su esposo, un hombre llamado Naldo Uwe, cantante, productor y compositor, fueron determinantes para dar este paso.

Lis presentó a su marido en el canal de YouTube de la periodista Matilde Obregón (Archivo)

“Cuando ves tantas cualidades en un hombre, yo soy de la idea de que la vida es aquí y ahora. Le dije que iría a Cuba y que nos casáramos, yo no tengo pelos en la lengua. Empezamos a tener muchas cosas en común”, platicó Vega, quien no dudó en expresar sus sentimientos y tomar la iniciativa en su relación.

Lis Vega y Naldo se casaron en Cuba (Archivo)

A pesar de la diferencia de edad y la distancia, Vega reconoció que la relación no sería fácil. Sin embargo, ambos han trabajado en conocer y adaptarse al mundo del otro.

“Nos llevamos 20 años. Yo sabía que iba a ser difícil porque yo nunca había tenido una relación de lejos; nunca me había arriesgado a conocer a una persona: que conociera a mi mamá, yo conocer a su familia, esas cosas son las que te ayudan a ver los valores de una persona”, explicó la bailarina que recién terminó su participación en la obra de teatro Perfume de Gardenia.

La vedette también reflexionó sobre las dificultades que ha enfrentado en el amor, mencionando que su carácter se ha forjado a partir de experiencias pasadas. “Yo vengo de otra vida, me ha tocado muchas cosas: que me lastimen”, confesó, indicando que estas vivencias han influido en su perspectiva actual sobre las relaciones.

La vedette de 47 años se encuentra plena al lado de su marido (Archivo)

“Una relación no es fácil, es lidiar con los demonios. El amor se construye. Puede gustarte una persona, pero cuando bajas el pie de la cama no hay apoyo. Yo vengo de otra vida, me ha tocado muchas cosas, que me lastimen. Yo soy una mujer que tengo 20 años más y que he estado con gente que me ha lastimado”, dijo respecto a su relación.

Por su parte, el joven marido de Lis Vega aseguró no ser celoso, a pesar de la fama de su esposa. En contraste, Vega admitió ser más celosa, una actitud que atribuye a los golpes que ha recibido en la vida.

Esta diferencia de carácter entre ambos parece ser un aspecto que han aprendido a manejar en su convivencia diaria.