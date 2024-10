¿Van a recuperar su amistad? Karime Pindter habla sobre Ricardo Peralta y Gomita

La Matrioshka no tiene intenciones de recuperar la amistad de algunos excompañeros (Vix)

Con el final de La Casa de los Famosos México muchos de los exhabitantes comenzaron a compartir su verdadera postura sobre algunas situaciones que ocurrieron dentro del reality show, pero no se percataron de que ocurrían.

Debido a que los integrantes del ‘Cuarto Tierra’ se consagraron como los menos queridos de la competencia por sus constantes actitudes negativas, ahora que el equipo de Mar sabe que es el favorito han sido cuestionados sobre su postura tras enterarse de todo lo que hacían sus excompañeros a sus espaldas.

Hasta ahora, Karime Pindter, Gala Montes y Briggitte Bozzo han declarado estar decepcionadas de personalidades como Adrián Marcelo, Sian Chiong y Agustín Fernández.

Sin embargo, a raíz de la supuesta amistad que tenía ‘La Matrioshka’ con Gomita y Ricardo Peralta, parte de los espectadores han mostrado especial interés por saber si tiene intenciones de buscarlos y hablar sobre todo lo que ocurrió dentro de la casa.

(Foto: Recorte)

Karime Pindter confiesa que no tiene intenciones de hablar con Ricardo Peralta y Gomita

Como parte de la gira de medios que los finalistas deben realizar para compartir su experiencia como habitantes de la casa más famosa de México, Karime Pindter se sinceró con Vaya Vaya sobre la amistad que existía entre ella y Ricardo Peralta al inicio del reality.

“Yo no soy de guerras, pero la verdad es que yo sí lo consideraba un amigo, alguien querido. No mi íntimo personal de ombligo, pero nos saludábamos súper bien en los eventos, había ido a mi podcast, cuando yo iba a entrar a MasterChef les dije apóyame y me echó la mano y me dio clases de cocina, un montón de cosas. Y ahí me desconoció,” comentó.

Por otra parte, respecto a cómo será su relación si se llegan a encontrar en algún lugar tras la traición que vivió en la competencia, reveló que todo siempre se dará en buena onda: “Cordial, si nos vemos en un evento saludcita de la buena y todo.”

Karime Pindter fue la segunda finalista de La Casa de los Famosos México 2. (karimepindter, Instagram)

De igual forma, respecto a su relación con Gomita, dijo que es una situación parecida, pues no tiene intenciones de recuperar su amistad, pero ante todo siempre habrá buena onda, por lo que espera que ya no los ataquen tan feo en redes sociales.

“Igual, la copita, el tequilita de la par, la buena onda. También espero que no los ataquen tan heavy, no está tan cool, sé que los han atacado muy muy muy cañón. La casa es como Las Vegas, lo que pasa en la casa se queda en la casa, y te llevas lo bueno. Mis amistades, mi corazón es mar.”

De esta forma, Karime Pindter, quien quedó en segundo lugar en La Casa de los Famosos México, deja claro que su intención es conservar su buena relación con los integrantes de Mar, y descarta completamente la posibilidad de recuperar la amistad de dos personas que consideraba eran parte de su círculo cercano.