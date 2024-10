Tunden a Vampipe, popular usuario de X, por “rediseñar” emblema del gobierno de Claudia Sheinbaum

El popular usuario de X fue criticado. (@vampipe/CUARTOSCURO)

El nuevo emblema del Gobierno de México que usará la presidenta Claudia Sheinbaum en su administración ha despertado diversas reacciones en las redes sociales, entre quienes se mostraron entusiasmados por ver por primera vez a una mujer en el logo oficial, mientras que otros lo criticaron por considerarlo demasiado simple.

“Una joven mexicana será el emblema del Gobierno de México. Aquí les comparto la imagen”, así lo presentó la presidenta en sus redes sociales.

El emblema muestra el escudo oficial de los Estados Unidos Mexicanos, que incluye un águila posada sobre un nopal con una serpiente en el pico, rodeada por una rama de laurel y otra de encino, símbolos de victoria y fuerza.

A la derecha, está el texto “Gobierno de México”, donde la palabra “México” destaca en un color guinda. Debajo del texto, se encuentra la ilustración de una mujer de perfil que sostiene la bandera de México. La figura femenina parece representar a una heroína o figura histórica, con rasgos indígenas, transmitiendo un sentido de patriotismo y fortaleza.

Este será el nuevo emblema que Sheinbaum utilizará en su administración. Crédito: X/@Claudiashein

Sin embargo, uno de los que mostró su descontento fue el popular usuario de X identificado como Vampipe (@vampipe), quien se dio a la idea de intentar mejorar la imagen.

“Anoche, después de criticar la ilustración emblema del gobierno de @Claudiashein, me preguntaron si yo sería capaz de mejorarla… La respuesta es “no lo sé”, pero lo intenté. ¿Cuál prefieren?”, dijo.

En su propuesta se puede ver la misma figura de la mujer, con el mismo atuendo y postura, salvo el detalle de que la bandera ahora incluye el escudo nacional de México en el centro de la franja blanca. Además, el asta de la bandera presenta detalles más trabajados, como una cuerda en la parte superior, lo que le da un toque más elaborado y realista.

Sin embargo, su diseño fue criticado por diversas usuarias mujeres, pues cuestionaron el hecho de que a la figura femenina le agregó más cintura, le alargó el cuello, le marcó el busto, le quitó sus rasgos indígenas y hasta le cambió el cabello.

Vampipe recibió diversas críticas en redes. (Captura de pantalla)

“Ninguna mujer tiene el cabello naturalmente así, tampoco había necesidad de acentuar más su cintura ni ponerle full contorno”, “Los vatos siempre queriendo que las mujeres se adapten a los estereotipos de belleza”, “la pone más delgada, con más escote, más curvas, un cuerpo más definido y el cabello más estilizado”, fueron algunos de los comentarios que se leen.

Ante estos hechos, el diseñador gráfico respondió a las críticas explicando que su intención no era sexualizar la imagen ni modificar la representación de la mujer.

Explicó que su inspiración artística proviene de Jim Lee, un dibujante de cómics, y que en su afán de mejorar el símbolo y darle más fuerza y determinación a la figura, perdió de vista algunos aspectos. Aclaró que no hubo malicia en sus decisiones y lamentó que sus referentes hubieran influido en el estilo final. Además, invitó a quienes lo criticaron a plasmar su propia visión en ilustraciones, asegurando que lee las críticas con el fin de mejorar su trabajo.

“Quise aportar al símbolo lo que consideraba le hacía falta y, en el camino, le quité cosas que nunca consideré porque no había malicia en mis intenciones, salvo demostrar lo mediocre que son quienes están a cargo. Mi intención era darle fuerza y determinación. Me desesperaba ver que el símbolo de una mujer fuera plasmado pasivo y ornamental [...] Creo que no llegué a un punto grosero, o por lo menos me cuesta mucho trabajo verlo. Como dije en un comentario, pude poner el escote más arriba, pero también pude ponerlo más abajo. No hubo dolo en mis decisiones”, se lee.

Vampipe dio una aclaración sobre su diseño. (Captura de pantalla)

De igual forma, aclaró que en la creación de su versión del emblema, utilizó inteligencia artificial como una herramienta de unificación y completado, pero no para generar la imagen mediante un prompt.

Detalló que realizó un proceso de fotomanipulación, deformando el original para ajustar las partes de la ilustración según su visión y aplicó la IA para unificar el estilo en toda la imagen y para retoques menores, como completar detalles en la oreja, la garganta y para eliminar un collar cuya textura original no era clara.

Vampipe no dejó sus esfuerzos ahí, pues tras las críticas volvió a hacer un nuevo diseño. En su última imagen se muestra a una mujer de perfil sosteniendo la bandera de México, que ondea detrás de ella.

No obstante, en esta imagen se ve a la figura femenina con aspecto detallado y estilizado, con el cabello al parecer rubio, recogido en una trenza que cae sobre su hombro.

Su último diseño también fue criticado. (Captura de pantalla)

Lleva un atuendo tradicional, similar al de la versión original del emblema, con una blusa de mangas abullonadas y un corsé ajustado, por eso mismo ahora le cuestionaron que reflejara a una mujer europea.

¿Quién es Vampipe?

Vampipe, cuyo nombre de usuario es una combinación de “Pipe” (como lo llamaban desde niño) y su gusto por los vampiros, es uno de los usuarios más notorios de X en México.

Estudió comunicación gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Azcapotzalco. Después de que sus publicaciones virales en redes sociales se hicieran populares, fue convocado por varios sitios periodísticos para enfocarse en la creación de contenido político humorístico.

Vampipe ha logrado destacarse por utilizar el humor para criticar a diversos personajes políticos, aunque esto no siempre es bien recibido por sus “víctimas”.

El creativo tecnológico trabajó en agencias de publicidad donde ganó experiencia en diversas áreas. A lo largo de su carrera, ha trabajado en agencias prestigiosas como Ogilvy y TBWA/Terán y ha colaborado con marcas como Nissan, Palacio de Hierro, Bancomer, Motorola, Gandhi, Axtel, American Express, Nestlé y AT&T.

¿Qué significa el emblema de Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum ha destacado la lucha de las mujeres en su discurso y en el nuevo emblema. REUTERS/Raquel Cunha

De acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica 2024-2030, el emblema de la nueva administración es un símbolo de la lucha de las mujeres de generaciones anteriores que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia. Estas mujeres han perseverado defendiendo sus derechos, sueños y anhelos con firmeza.

El gobierno de la mandataria se ha comprometido a promover el respeto y la admiración por las raíces humanistas de las etnias, que se manifiestan a través de sus lenguas, culturas y tradiciones.

La representación de una joven mirando con firmeza y esperanza hacia la izquierda en el emblema está cargada de simbolismo. Invoca la lucha del pueblo por la justicia y la libertad, y la joven refleja la continuidad del legado ancestral. Ella lleva vestimenta tradicional con orgullo, una señal de honor hacia sus antecesores. El cabello suelto al viento es una metáfora del avance firme de la nación hacia un futuro de bienestar y prosperidad.

Además, esta figura sostiene con decisión la bandera nacional, que simboliza la historia de lucha del pueblo. La bandera representa la unidad, la esperanza y el orgullo de ser mexicanos. Asimismo, la mano empuñada de la joven expresa el enfrentamiento decidido a los desafíos de un futuro prometedor de libertad, igualdad y paz como resultado de la justicia.

El icono se enfatiza en los rasgos de la joven representada, destacando la importancia del reconocimiento de las mujeres de los pueblos originarios.