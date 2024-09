Mariana Echeverría confrontó a quien la acusó de asesinato: “Vienen los asuntos legales”

Mariana Echeverría rompió el silencio en redes sociales (IG: @marianaecheve)

Mariana Echeverría rompió el silencio y subió un video en redes sociales donde habló de más de una polémica, incluída aquellas acusaciones de asesinato en su contra que se dieron durante el tiempo que estuvo encerrada en La Casa de los Famosos México.

Y es que la participación de la conductora de televisión fue, como pasó con muchos del cuarto Tierra, muy cuestionada. Desde haberle quitado un mango a Briggitte para repartirlo entre todos hasta de haberse reído de fuertes ofensas de Adrián Marcelo, las acusaciones contra Echeverría fueron diversas.

Fue en Chisme No Like, programa de televisión por internet conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani donde se presentó una “investigación” periodística donde supuestamente se involucra a Mariana Echeverría con dos asesinatos.

Según presuntos testigos presentados por los periodistas (a los que se les distorsionó la voz), Mariana Echeverría y su hermana Ximena eran dueñas de un bar que estaba cerca de una preparatoria donde supuestamente traficaban drogas.

La ex habitante explotó por amenazas, bullying y mentiras Crédito: X/Mariana Echeverría

Según Chisme No Like, la hermana de Mariana habría “drogado” a un joven que asistió al bar, lo que provocó que presuntamente se estampara en su automóvil una vez que salió del lugar. El joven y algunos amigos habrían muerto en el accidente.

Otra acusación que se hizo en el mismo programa de televisión fue aquella donde se aseguró que en una reunión con amigos, Mariana Echeverría habría inducido a los invitados a jugar ruleta rusa, lo que habría derivado en la muerte de un menor de edad.

Cabe mencionar que estas son meras acusaciones no sustentadas.

Mariana Echeverría responde a la polémica de supuestos asesinatos

En una transmisión en vivo donde Mariana respondió a más de un señalamiento, abordó el tema de esa controversia, diciendo:

La ex participante de "La Casa de los Famosos México" se lanzó en contra de quienes hacen falsas acusaciones en su contra Crédito: La Casa de los Famosos México

“Recibo mensajes todos los días, no las tomo en serio. Me llegan whasapps al teléfono privado, me han llamado asesina por un video que salió de una persona que tiene mil demandas en Estados Unidos, de una página que es totalmente falsa y sube puras falsedades para generar rating. Yo no le voy importancia a eso”.

Sin embargo, soltó que una persona que trabaja para la producción de La Casa de los Famosos México también subió un video donde la acusó de lo mismo.

“Si tú me llamas asesina y trabajas conmigo como pasó con uno de los empleados de La Casa de los Famosos que subió un video diciéndome asesina, luego me lo topo y no sabe ni qué decirme. ¿So sabes que estás atentando contra mi seguridad, contra mi persona, contra mi familia? Entonces ahí sí vienen los asuntos legales, hay que ser más conscientes. Voy a salir de esta porque he salido de muchas más”.

En el mismo video, Mariana Echeverría acusó a algunos programas de televisa de hacerle bullyng: “Siguen haciendo bullying indirecto, mi casa, Televisa, la que tiene valores de no alimentar el hate de crear empatía y respeto. No digo que así sea toda Televisa porque conozco productoras y productores que jamás se prestarían a alimentar el hate de un programa de televisión”.