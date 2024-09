Cuál es el efecto de las sentadillas en el cerebro y cómo ayudan a mantenerlo saludable

Este ejercicio puede ayudar a mejorar la agudeza cognitiva del cerebro (Archivo Infobae)

Las sentadillas, uno de los ejercicios más populares en el mundo del entrenamiento físico, no sólo son una excelente herramienta para fortalecer las piernas, sino que también tienen un impacto sorprendente en la salud cerebral, según Mauricio Gonzalez, médico con triple certificación que radica en Nueva York.

Más allá de mejorar la fuerza muscular y la resistencia, este ejercicio es capaz de desencadenar beneficios neuroplásticos y cognitivos que están siendo cada vez más estudiados por la ciencia.

Esto puede ser una motivación más para comenzar a ejercitarse, considerando no solo los beneficios físicos, sino también las ventajas que ofrece para el bienestar mental y la agudeza cognitiva.

Por qué las sentadillas le hacen bien a mi cerebro

Por qué las sentadillas le hacen bien a mi cerebro

Estos beneficios fueron explorados por Mauricio Gonzalez, médico mexicano que ejerce medicina en Nueva York. Tiene tres especialidades: medicina interna, medicina de emergencias y medicina obesidad.

Conocido en redes sociales como “doctor Mau” también es un influencer que se dedica a divulgar la ciencia de los hábitos, una alimentación saludable y el deporte, y los beneficios que esto trae para las personas de todas las edades y condiciones. Además cuenta con un podcast en Spotify donde habla sobre temas de salud, prevención y estilo de vida saludable.

En un video publicado en su cuenta oficial de instagram comparte los beneficios a nivel cerebral de este famoso entrenamiento. “Todos piensan que hacer sentadillas sólo incrementa el ego y el engagement. Y aunque todo esto es cierto, también hace crecer a tu cerebro”, menciona.

Según González, el entrenamiento de fuerza induce cambios neuroplásticos, mejora funciones cognitivas como la memoria, la atención y la función ejecutiva y también mejora el flujo en el cerebro. Además puede ayudar a los vasos sanguíneos a vasodilatar mejor, de manera que incrementa la circulación.

Uno de los estudios consultados por Mauricio Gonzalez, Resistance, but not endurance exercise training, induces changes in cerebrovascular function in healthy young subjects (Ejercicios de fuerza, aunque no los ejercicios de entrenamiento de resistencia, inducen cambios en la función cerebrovascular en sujetos jóvenes sanos) del American Journal of Psychology realizó un estudio donde se investigó como diferentes tipos de ejercicio afectan los vasos sanguíneos del cerebro.

Los investigadores encontraron que el entrenamiento de resistencia provocó cambios en el flujo y la presión de las arterias del cerebro, aumentando la resistencia de los vasos sanguíneos. Esto podría ser una forma en que el cuerpo se protege de los cambios bruscos en la presión arterial durante ejercicios intensos.

Otros beneficios

Se ha encontrado que el ejercico promueve la liberación de hormonas que alivian la ansiedad y la depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se ha observado también que este tipo de actividad física puede reducir la inflamación cerebral al disminuir la producción de citocinas neuroinflamatorias, lo que hipotéticamente protege contra el deterioro cognitivo.

Otro aspecto crucial es que el ejercicio de fuerza estimula la liberación de factores neurotróficos, como el IGF-1 y el BDNF (Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro), que son fundamentales para el crecimiento y la supervivencia neuronal.

Esto se traduce en un mayor volumen de materia gris, regiones del cerebro donde se concentran las neuronas y una mejor función del hipocampo, área relacionada con el aprendizaje y la memoria.

“Todos estos factores se asocian a una mejor calidad de vida, una mejor salud cerebral y probablemente un menor riesgo de enfermedad por Alzheimer”, menciona el médico.

Además, no hay que olvidar que el ejercicio también está relacionado con el alivio de síntomas de depresión y ansiedad, según Mayo Clinic. Esto se explica gracias a la liberación de endorfinas, sustancias químicas naturales del cerebro que pueden mejorar la sensación de bienestar.