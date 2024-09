Esta es la fortuna de Alicia Villarreal, estrella del regional mexicano

La regiomontana tiene conciertos en Monterrey y Zapopan en el mes de noviembre. (IG @lavillarrealmx)

Martha Alicia Villarreal Esparza, mejor conocida simplemente como Alicia Villarreal, es una de las máximas representantes femeninas en activo de la música regional mexicana.

Comenzó a cantar de forma profesional cuando tenía 21 años de edad, pero el inicio de su exitosa carrera llegó, sin duda, con el Grupo Límite, del que era vocalista principal.

La regiomontana destacó desde un inicio por su icónico vestuario, con un estilo vaquero acompañado de sombrero, jeans y sus características trenzas rubias, por las que se le apodó como “la güerita consentida” entre los medios de espectáculos de la década de los noventa.

Tras su separación, siguió con una carrera solista manteniéndose en el gusto del público.

A lo largo de los 32 años de carrera musical, Alicia Villarreal suma dos Premios Grammy Latino, nueve Premios Lo Nuestro, seis Billboard Latin Music Awards y cinco Premios Furia Musical.

En este tiempo, Villarreal Esparza ha sumado un patrimonio importante que equivale a varios cientos de millones de pesos.

Según el sitio especializado en las fortunas de los famosos, Celebrity Net Worth, Alicia Villarreal tiene una fortuna acumulada de 12 millones de dólares.

Eso quiere decir que la intérprete de “Ladrón” tiene alrededor de 240 millones de pesos mexicanos.

¿Cuánto cobra por presentación Alicia Villarreal?

Alicia Villarreal durante su concierto en el primer día del festival Arre en la Ciudad de México. ( AP/Fernando Llano)

La fortuna de Alicia Villarreal se explica por sí sola al conocer lo que cobra por sus presentaciones musicales.

Si bien la cantante no ha hecho público el costo de sus presentaciones, un medio local de Chihuahua, Código Delicias, reportó que para la presentación de la mariachi en la Feria de Santa Rita 2022 se le pagaron un millón 500 mil pesos.

Las cuentas bancarias de la también llamada “reina del regional mexicano” seguirán incrementándose ya que aún tiene programada una gira en México para cerrar este 2024.

La artista tiene una fecha en su natal Monterrey, Nuevo León, el 1 de noviembre y otra fecha en Zapopan, Jalisco el 22 del mismo mes.

Además, ya salieron a la venta los boletos para su concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México para el 28 de marzo de 2025. Los precios del evento van desde los 122 pesos hasta los 2 mil 806 pesos dependiendo la zona del asiento seleccionado.

El resurgimiento de la carrera de la “güera consentida”

Luego de su destacada participación en Grupo Límite con éxitos como “Te aprovechas”, “Alma rebelde” y “Con la misma piedra”, la artista dejó la agrupación en 2001, tras seis años juntos, para impulsar su carrera como solista e incursionar en el mariachi.

Desde el lanzamiento de su primer álbum en solitario, “Soy Lo Prohibido”, en el mismo año de su separación, Alicia Villarreal ha dejado una huella imborrable en la música latina con éxitos como “Te quedó grande la yegua”, “Insensible a ti” y “La que baje la guardia”, entre otros.

A pesar de que “la jefa” continuó sacando música exitosa como solista, el inició de la década de 2010 fue perdiendo protagonismo debido a su vida personal, pero recientemente ha logrado volver a posicionarse como una referente de la música regional mexicana , principalmente en el género de mariachi.

En 2023, la regiomontana sacó su sencillo “Ojo por ojo” el cuál fue un gran éxito en plataformas digitales alcanzando a día de hoy 1 millón 800 mil visitas en Youtube y su última canción “Mejor Que Tú”, que salió el 10 de mayo de 2024, está por alcanzar las dos millones de visitas en la misma plataforma.

¿Está en riesgo su patrimonio?

La "jefa" confirmó el inicio de su proceso de divorcio. (@lavillarrealmx // @mtzcruz)

El 3 de septiembre de 2024, la artista regiomontana confirmó en una rueda de prensa que se encuentra en proceso de divorcio con su pareja Cruz Martinez, integrante y productor de Kumbia Kings, luego de rumores de una presunta infidelidad del productor.

“Yo creo que a través de tantos años, en los matrimonios siempre hay muchos altibajos y lo que sí les quiero decir es que el divorcio no es un papel, es un proceso y en este momento me encuentro en él”, dijo la ex vocalista del recordado Grupo Límite.

Aún no se conocen los términos legales en los que se presentará el divorcio de la “jefa”, pero es posible que haya cambios en su patrimonio personal luego del proceso de separación.