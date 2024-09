Patricia Armendáriz confronta a trabajadores del PJF por bloqueo en el Congreso: “Porros, se acabaron los privilegios”

Patricia Armendáriz, diputada electa por Morena (Foto: Instagram/@patyarmendariz.g)

La diputada morenista Carmen Patricia Armendáriz junto con algunos compañeros legisladores confrontaron a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que bloqueaban una puerta de acceso a la Cámara de Diputados, donde se planeaba tener la discusión en lo general a la reforma judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador.

Patricia Armendáriz grabó los cuestionamientos que hizo a quienes bloqueaban el acceso sobre por qué su postura era en contra de la reforma judicial, sin embargo, al no compartir la misma visión que la de los jurista, la diputada y sus compañeros comenzaron a llamarlos “porros” y asegurar que “los beneficios se les acabaron”.

Según la publicación que hizo en su cuenta de X, “al final empezaron a golpear a compañeros y tuvimos que retirarnos”, sin embargo, sobre este no hay un video. Algunas grabaciones muestran como personal de seguridad abrieron las puertas al reciento y comenzaron los empujones tanto de los políticos como de los trabajadores.

La diputada morenista Patricia Armendáriz confronta junto con otros legisladores de Morena a los trabajadores del Poder Judicial que bloquean el acceso al Congreso. Crédito: @PatyArmendariz / X

Ricardo Monreal, legislador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, hizo un llamado a los legisladores a no caer en provocaciones ni acudir al Congreso de la Unión para evitar confrontaciones, mencionó que hay posibilidad de cambiar la sede para sesionar y discutir el dictamen.

“Estamos convocados para reunirnos a las 10 de la mañana en el Pleno de la Cámara de Diputados, en San Lázaro, pero me comentan que están tomadas todas las entradas, está prácticamente el acceso difícil para ingresar al salón de sesiones. No queremos provocar un enfrentamiento no vale la pena (...). Les he pedido a mis compañeros diputados y diputadas que no intenten ingresar que dejen así los accesos, que dejen a la gente que se está manifestando, que no provoquen ni intenten entrar por la intempestiva fuerza”, dijo el diputado morenista.

Hasta el momento no se ha difundido el punto de reunión de los diputados, asimismo, el bloqueo de los trabajadores se mantienen prohibiendo el paso a todos el personal.

Ricardo Monreal dijo que no solicitarán a la policía de la CDMX "abriles el paso" para que puedan pasar hasta el Congreso y realizar la discusión en lo general de la Reforma al Poder Judicial. Crédito: @RicardoMonrealA / X