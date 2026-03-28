¿Cuándo fue la última vez que la Selección Mexicana jugó en el Estadio Ciudad de México?

LA Selección Nacional enfrentará a Portugal tras 858 días de ausencia en el Estadio Azteca, marcando la reapertura del icónico recinto modernizado para la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Ilustración: Infobae/Jovani Pérez)

El regreso de la Selección Mexicana al emblemático Estadio Azteca este 28 de marzo de 2026, marca un capítulo especial en la historia reciente del futbol nacional.

Tras un largo periodo de ausencia debido a remodelaciones pensadas para el Mundial 2026 (donde México será anfitrión), el Tri vuelve a pisar el césped de uno de los recintos más importantes del país para enfrentar a Portugal, en un duelo de alto impacto previo a la máxima cita del futbol.

México enfrentará a Portugal en un duelo de alto impacto previo a la Copa Mundial 2026 en el renovado estadio. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

La pausa en el calendario local ha generado gran expectativa entre la afición, que no veía a la Selección en este escenario desde finales de 2023. El retorno del combinado nacional no sólo es relevante por el partido en sí, sino porque simboliza la reapertura de un estadio renovado y listo para la Copa del Mundo.

El último partido: noche de clasificación internacional

La última vez que la Selección Mexicana jugó en el Coloso de Santa Úrsula fue el 21 de noviembre de 2023, cuando enfrentó a Honduras en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

México ganó 2-0 , igualando el marcador global y forzando la definición por penales.

El Tri se impuso 4-2 desde los once pasos , asegurando el pase a la siguiente ronda y dejando una noche llena de emociones para los aficionados.

Ese partido no sólo significó una clasificación, sino también el cierre de una etapa antes de las remodelaciones previas al Mundial 2026.

El último partido de la Selección Mexicana en el Coloso de Santa Úrsula fue ante Honduras el 21 de noviembre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Así, este encuentro se recuerda por su intensidad y por ser el último antes de que el inmueble cerrara sus puertas por casi dos años y medio.

Una larga ausencia y remodelación histórica

Tras aquel partido, el estadio inició una profunda remodelación para cumplir con los estándares internacionales exigidos por la FIFA para la Copa Mundial.

El inmueble permaneció cerrado durante 858 días , periodo en el que el Tri jugó en otras 15 sedes tanto en México como en Estados Unidos.

El estadio fue rebautizado como Estadio Banorte y se modernizó para recibir partidos mundialistas, incluyendo el inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El último encuentro disputado por la Selección Mexicana fue contra Islandia, donde se llevó la victoria ante Islandia en Querétaro. REUTERS/Eloisa Sánchez

Durante el cierre, la selección nacional vivió una etapa de transición en su plantel y cuerpo técnico. Por ello, la espera de la afición por volver a ver a México en su casa fue tan prolongada como histórica.

El regreso y la expectativa mundialista

Con la reapertura del Estadio Azteca, México inicia una nueva fase enfrentando a Portugal en un duelo que trasciende lo deportivo. El retorno al renovado Banorte no sólo inaugura el proceso rumbo al Mundial 2026, sino que también simboliza el reencuentro emocional del equipo nacional con su afición en la capital.

La afición mexicana celebra el regreso del combinado nacional a un estadio completamente modernizado y listo para el Mundial 2026. (Instagram / @miseleccionmx)

De esta manera, el ambiente que rodea este regreso anticipa noches de futbol internacional y grandes emociones para la historia del Tri y de la Ciudad de México.