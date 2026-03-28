México Deportes

¿Cuándo fue la última vez que la Selección Mexicana jugó en el Estadio Ciudad de México?

El Tricolor terminará una ausencia de casi dos años y medio en el mítico Coloso de Santa Úrsula frente a Portugal, en un duelo que reinaugurará el estadio rumbo al Mundial 2026

Guardar
Estadio Azteca cambiaría su nombre rumbo al Mundial 2026 (Foto: Infobae/Jovani Pérez)
LA Selección Nacional enfrentará a Portugal tras 858 días de ausencia en el Estadio Azteca, marcando la reapertura del icónico recinto modernizado para la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Ilustración: Infobae/Jovani Pérez)

El regreso de la Selección Mexicana al emblemático Estadio Azteca este 28 de marzo de 2026, marca un capítulo especial en la historia reciente del futbol nacional.

Tras un largo periodo de ausencia debido a remodelaciones pensadas para el Mundial 2026 (donde México será anfitrión), el Tri vuelve a pisar el césped de uno de los recintos más importantes del país para enfrentar a Portugal, en un duelo de alto impacto previo a la máxima cita del futbol.

México enfrentará a Portugal en un duelo de alto impacto previo a la Copa Mundial 2026 en el renovado estadio. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)
México enfrentará a Portugal en un duelo de alto impacto previo a la Copa Mundial 2026 en el renovado estadio. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

La pausa en el calendario local ha generado gran expectativa entre la afición, que no veía a la Selección en este escenario desde finales de 2023. El retorno del combinado nacional no sólo es relevante por el partido en sí, sino porque simboliza la reapertura de un estadio renovado y listo para la Copa del Mundo.

El último partido: noche de clasificación internacional

La última vez que la Selección Mexicana jugó en el Coloso de Santa Úrsula fue el 21 de noviembre de 2023, cuando enfrentó a Honduras en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

  • México ganó 2-0, igualando el marcador global y forzando la definición por penales.
  • El Tri se impuso 4-2 desde los once pasos, asegurando el pase a la siguiente ronda y dejando una noche llena de emociones para los aficionados.
  • Ese partido no sólo significó una clasificación, sino también el cierre de una etapa antes de las remodelaciones previas al Mundial 2026.
El último partido de la Selección Mexicana en el Coloso de Santa Úrsula fue ante Honduras el 21 de noviembre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
El último partido de la Selección Mexicana en el Coloso de Santa Úrsula fue ante Honduras el 21 de noviembre de 2023. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Así, este encuentro se recuerda por su intensidad y por ser el último antes de que el inmueble cerrara sus puertas por casi dos años y medio.

Una larga ausencia y remodelación histórica

Tras aquel partido, el estadio inició una profunda remodelación para cumplir con los estándares internacionales exigidos por la FIFA para la Copa Mundial.

  • El inmueble permaneció cerrado durante 858 días, periodo en el que el Tri jugó en otras 15 sedes tanto en México como en Estados Unidos.
  • El estadio fue rebautizado como Estadio Banorte y se modernizó para recibir partidos mundialistas, incluyendo el inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El último encuentro disputado por la Selección Mexicana fue contra Islandia, donde se llevó la victoria ante Islandia en Querétaro. REUTERS/Eloisa Sánchez
El último encuentro disputado por la Selección Mexicana fue contra Islandia, donde se llevó la victoria ante Islandia en Querétaro. REUTERS/Eloisa Sánchez

Durante el cierre, la selección nacional vivió una etapa de transición en su plantel y cuerpo técnico. Por ello, la espera de la afición por volver a ver a México en su casa fue tan prolongada como histórica.

El regreso y la expectativa mundialista

Con la reapertura del Estadio Azteca, México inicia una nueva fase enfrentando a Portugal en un duelo que trasciende lo deportivo. El retorno al renovado Banorte no sólo inaugura el proceso rumbo al Mundial 2026, sino que también simboliza el reencuentro emocional del equipo nacional con su afición en la capital.

La afición mexicana celebra el regreso del combinado nacional a un estadio completamente modernizado y listo para el Mundial 2026. (Instagram / @miseleccionmx)
La afición mexicana celebra el regreso del combinado nacional a un estadio completamente modernizado y listo para el Mundial 2026. (Instagram / @miseleccionmx)

De esta manera, el ambiente que rodea este regreso anticipa noches de futbol internacional y grandes emociones para la historia del Tri y de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Selección MexicanaEstadio AztecaEstadio BanorteEstadio Ciudad de MéxicoSelección Portugal Mundial 2026Mundial 2026Copa Mundial 2026Copa Mundial de la FIFAmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

México vs Portugal EN VIVO: a qué hora y dónde ver la reinauguración del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026

El Tricolor enfrenta a los lusitanos, que sin Cristiano Ronaldo buscan arruinar la fiesta mexicana en un duelo clave de preparación para la Copa del Mundo

México vs Portugal EN VIVO: a qué hora y dónde ver la reinauguración del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026

¿Exagerado o justo? Hormiga González se consagra como el jugador más caro en México

El buen año que está teniendo el canterano de Chivas lo ha llevado a ser valuado en una gran suma de dinero

¿Exagerado o justo? Hormiga González se consagra como el jugador más caro en México

Cristiano Ronaldo desea “fuerza” a Portugal pese a ausentarse ante México

El delantero portugués no viajó a México debido a una lesión muscular

Cristiano Ronaldo desea “fuerza” a Portugal pese a ausentarse ante México

Esta es la peculiar predicción que hicieron Los Simpson sobre el México vs Portugal que ilusiona a los fans del Tri

El duelo amistoso pone a prueba tácticas de ambos equipos, en medio de referencias pop y la expectativa previa al Mundial

Esta es la peculiar predicción que hicieron Los Simpson sobre el México vs Portugal que ilusiona a los fans del Tri

Terminal Tasqueña del Tren Ligero vuelve a operar por el partido México vs Portugal

Tras ocho meses fuera de operación, la estación se reactivará para facilitar el traslado de los asistentes a la histórica reapertura del Estadio Ciudad de México

Terminal Tasqueña del Tren Ligero vuelve a operar por el partido México vs Portugal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Caen presuntos integrantes de “Los Faraones” ligados a La Unión Tepito en Edomex

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Violencia sin freno: 43 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas en México desde 2010, según Artículo 19

Circulaban armados en Navolato y tras persecución les terminan incautando una ametralladora calibre .50

ENTRETENIMIENTO

Marlene Calderón busca que Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade se hagan responsables de sus actos tras reapertura del caso en Argentina: “Son muchas las pruebas”

Marlene Calderón busca que Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade se hagan responsables de sus actos tras reapertura del caso en Argentina: “Son muchas las pruebas”

Kanye West y Peso Pluma estrenan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

Chapultepec presentará la Pasión de Cristo de la Semana Santa 2026: fecha, horarios y todo lo que debes saber

Reabren la investigación contra la cantante Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade en Argentina

Estos son los dos monstruos de la comedia a los que Fernando Bonilla venció para quedarse en ‘La Oficina’

DEPORTES

México vs Portugal EN VIVO: a qué hora y dónde ver la reinauguración del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026

México vs Portugal EN VIVO: a qué hora y dónde ver la reinauguración del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026

Clara Brugada invita a ver el partido México vs Portugal en el Zócalo con pantallas gigantes

¿Exagerado o justo? Hormiga González se consagra como el jugador más caro en México

Cristiano Ronaldo desea “fuerza” a Portugal pese a ausentarse ante México

Esta es la peculiar predicción que hicieron Los Simpson sobre el México vs Portugal que ilusiona a los fans del Tri