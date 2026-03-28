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¿Exagerado o justo? Hormiga González se consagra como el jugador más caro en México

El buen año que está teniendo el canterano de Chivas lo ha llevado a ser valuado en una gran suma de dinero

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El delantero rojiblanco ha tenido dos torneos de en sueño que lo han impulsado para ser un futbolista que puede salir a una liga en Europa.
El delantero rojiblanco ha tenido dos torneos de en sueño que lo han impulsado para ser un futbolista que puede salir a una liga en Europa. (Gemini)

Un título de goleo, convocatoria a Selección Mexicana y el mejor delantero en el Clausura 2026 han posicionado a Armando ‘Hormiga’ González como una de las mayores sorpresas de la Liga MX, no solo por su talento en la cancha, también por su valor monetario.

La reciente actualización de valores de mercado de futbolistas en la Liga MX, llevada a cabo por la plataforma Transfermarkt, destaca cambios importantes en la estimación de los principales talentos del fútbol mexicano. Este fenómeno, refleja el impacto que pueden tener las buenas temporadas y el desempeño en la cotización de los jugadores y el posicionamiento de sus clubes en el ámbito nacional.

También se perfila para se uno de los delanteros elegidos por Javier Aguirre en el Mundial 2026. (REUTERS/Eloisa Sánchez)
También se perfila para se uno de los delanteros elegidos por Javier Aguirre en el Mundial 2026. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

¿Cuánto valen los futbolistas en México?

En el listado se puede ver a los mejor valuados de la Liga MX según Transfermarkt encabezado por Armando “Hormiga” González (Chivas) con un valor de 15 millones de euros, Erik Lira (Cruz Azul) con 12 millones y Alejandro Zendejas (América) junto a Gilberto Mora (Xolos), Marcel Ruiz (Toluca) y Raphael Veiga (América), todos con 10 millones de euros.

Esta evaluación sitúa a González como el líder, tras duplicar su cotización en el último reporte, seguido por Lira y un grupo de jugadores destacados que han elevado su perfil por sus actuaciones recientes.

La plataforma Transfermarkt actualizó los valores durante el Clausura 2026, evidenciando cómo las actuaciones individuales y los logros colectivos influyen directamente en la revalorización de los futbolistas. Según informó Mediotiempo, este listado expone la relevancia de la Liga MX en el contexto del fútbol internacional y el papel de sus clubes en la proyección de sus talentos.

El delantero le dio la victoria al club tapatío con el único tanto del encuentro.
Se ha convertido en un elemento importante para los rojiblancos. (TW Chivas)

Los futbolistas más caros de la Liga MX según Transfermarkt

El delantero Armando “Hormiga” González, de Chivas, encabeza el ranking al pasar de siete millones a 15 millones de euros en su valor de mercado, según Transfermarkt. Este salto fue impulsado por sus recientes temporadas y su papel como campeón de goleo en el torneo pasado, donde marcó 12 goles junto a los brasileños Joao Pedro y Paulinho.

En el actual Clausura 2026, González ya suma 10 anotaciones, manteniéndose como líder de goleo y empatado con el máximo artillero del Atlético de San Luis. Su rendimiento continúa fortaleciendo su posición en la lista de futbolistas mejor valuados.

Detrás de González se encuentra Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul, con una cotización de 12 millones de euros. Mediotiempo definió este valor como una cifra elevada para el fútbol mexicano, reflejo de su rendimiento y potencial.

Erick Lira habla de la goleada contra América en el Estadio Azteca
El mediocampista de Cruz Azul elevó su valor en los últimos torneos. (Crédito: Cuartoscuro)

El tercer puesto es ocupado por Alejandro Zendejas, del Club América, con un valor de mercado de 10 millones de euros. Zendejas, mexicoamericano y exseleccionado de Estados Unidos, figura en el listado junto a Gilberto Mora (Xolos), Marcel Ruiz (Toluca) y Raphael Veiga (América), todos igualados en cotización.

La lista de Transfermarkt, según Mediotiempo, demuestra que la constancia y las actuaciones destacadas han sido factor clave en la proyección internacional de varios futbolistas de la Liga MX, afianzando la presencia de sus clubes en la competencia nacional y fuera del país.

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