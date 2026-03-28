México

Detienen a Jesús “N”, alias “El Gallo”, presunto líder de Cárteles Unidos dedicado a enviar droga a EEUU

Durante la intervención, reportada por la Fiscalía General de la República, fueron arrestadas siete personas más que estarían relacionadas con la organización michoacana

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El arresto de El Gallo y 7 personas más ocurrió tras 9 cateos en Michoacán y Puebla. Crédito: FGR
El arresto de El Gallo y 7 personas más ocurrió tras 9 cateos en Michoacán y Puebla. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este 27 de marzo de 2026 la detención de Jesús “N”, alias “El Gallo”, presunto líder de una organización criminal conocida como Cárteles Unidos, acusada de enviar droga desde México a Estados Unidos.

Además de “El Gallo”, otros siete presuntos integrantes del grupo criminal fueron capturados, durante una serie de cateos en Michoacán y Puebla.

La acción, según el comunicado oficial, forma parte de una operación coordinada entre la FGR y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, resultado de una investigación de alto impacto contra el tráfico de narcóticos, armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR detalló que luego de trabajos de investigación se logró “identificar a los posibles integrantes de la organización delictiva, sus zonas de operación, así como sus vínculos financieros y logísticos, lo que orientó las acciones operativas”.

Esta operación representaría uno de los golpes más relevantes de los últimos meses contra el crimen organizado, al desarticular una red transnacional de drogas que tenía como destino final la ciudad estadounidense de Kansas City.

Actualmente “El Gallo” y los otros 7 presuntos miembros de Cárteles Unidos se encuentran vinculados a proceso.

Investigación y operativos coordinados

La FGR explicó que la investigación se desarrolló en varias fases, con labores de análisis de información, consulta de bases de datos nacionales y extranjeras, y solicitudes de datos a otras instituciones. Esta estrategia permitió identificar a los presuntos integrantes del grupo, sus zonas de influencia y sus vínculos financieros, lo que orientó la planeación de los operativos.

Además, como parte de los trabajos de inteligencia se realizaron monitoreos autorizados en materia de comunicaciones, seguimiento en redes digitales y uso de herramientas de georreferencia. Tales acciones permitieron ubicar rutas, horarios, puntos de reunión y domicilios vinculados al resguardo de droga y armas.

Detenciones y decomisos

Además, la FGR señaló que los 8 detenidos ya se encuentran vinculados a proceso. crédito: FGR
Además, la FGR señaló que los 8 detenidos ya se encuentran vinculados a proceso. crédito: FGR

Durante la ejecución de los cateos —siete en Tancítaro, Uruapan y Apatzingán, en el estado de Michoacán, y una en Santa María La Alta, Puebla— las autoridades detuvieron a “El Gallo”, junto con Jaime “N”, Flavio “N”, Bulmaro “N”, Joaquín “N”, Agustín “N”, Uziel “N” y José “N”.

Además reportaron el aseguramiento de los siguientes indicios:

  • Armas largas
  • Armas cortas
  • Cargadores
  • Cartuchos
  • Drogas
  • Dinero en efectivo
  • Inmuebles

La ejecución de los mandamientos judiciales fue encabezado por la FGR con la participación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Procesos judiciales y alcance del caso

Parte de los indicios asegurados tras los cateos. Crédito: FGR
Parte de los indicios asegurados tras los cateos. Crédito: FGR

Según la información proporcionada por la FGR, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) reunió elementos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso y la prisión preventiva de los ocho detenidos, sin embargo, no detalló el plazo otorgado por el juez federal para la investigación complementaria.

“El Gallo” y los otros 8 detenidos enfrentan cargos por delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La FGR subrayó que la organización criminal se dedicaba al trasiego de droga hacia Estados Unidos, donde el narcótico era distribuido, y consideró que los resultados obtenidos representan un golpe importante contra la delincuencia organizada.

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