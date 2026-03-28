Estos son los dos monstruos de la comedia a los que Fernando Bonilla venció para quedarse en ‘La Oficina’

Pese a que no tenía experiencia en una serie de este tipo, el comediante ha sido reconocido por su talento. | Foto: Mariana Campos, Infobae México.

La decisión de apostar por talento emergente para el protagónico de “La Oficina México” determinó la dirección de la adaptación producida por Gaz Alazraki para Prime Video y su evidente éxito entre todo el público.

Y es que, una de las cosas que más llamaron la atención en esta adaptación fue que el productor descartó el uso de figuras consolidadas y optó por un elenco compuesto por actores menos conocidos, entre ellos Bonilla.

Fernando Bonilla en el panel de Prime Video en la CCXPMX25. | Foto: Mariana Campos, Infobae México.

La intención fue evitar una simple copia de las versiones británica o estadounidense de la serie y dotarla de una identidad auténtica para el público mexicano, pero sin forzar a los espectadores para que se acercaran a verla con el recurso de poner ‘famosos’ en el cast.

Esta estrategia buscaba que la adaptación pudiera conectar con el humor local y ofrecer una perspectiva diferente a la usual en la televisión nacional a través del talento de los actores y no de los números que tienen en redes sociales.

El proceso incluyó la selección de intérpretes como Fabrizio Santini, Elena del Río, Edgar Villa, Alexa Zuarth y Armando Espitia. Todos ellos enfrentaron el reto de asumir papeles bajo la mirada de un público acostumbrado a los mismos rostros conocidos.

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El impacto de elegir talento emergente en La Oficina

La elección de un reparto de nuevos talentos tuvo un efecto inmediato en Prime Video. La primera temporada sorprendió tanto a quienes veían con escepticismo la adaptación como a los defensores del formato original.

El público y la crítica resaltaron la autenticidad y el enfoque renovador de la serie, al igual que el trabajo de Bonilla y el resto del elenco, quienes supieron evitar los estereotipos comunes.

El equipo creativo logró atraer la atención del público presentando situaciones y personajes adaptados a realidades mexicanas. Sin embargo, lograron mantener la esencia cercana y ácida que caracteriza el concepto original.

Ubicada en el corazón industrial de Aguascalientes, la trama gira en torno a Jerónimo Ponce III, heredero y gerente regional de la empresa familiar Jabones Olimpo. (@amazonprimemx, Instagram)

Quiénes pudieron darle vida a ‘Jero’

Desde el anuncio del proyecto, la versión mexicana fue comparada con “The Office” de Reino Unido y Estados Unidos. El reto consistía en adaptar el humor y los códigos de las versiones extranjeras, lo que generó dudas ante la posibilidad de que la serie fuera solo una imitación.

La decisión de no elegir a los consolidados Omar Chaparro ni a Adal Ramones para el rol principal ayudó a que la serie evitara caer en la repetición y facilitó la construcción de un personaje propio, lejos de Michael Scott, aunque con un mismo objetivo: causar incomodidad.

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Los consolidados actores estuvieron en la mira, pero fue el famoso 'Diente de Oro' quien convenció a los productores. (Foto: Instagram/@omarchaparro) (Foto: Instagram @adalramones)

La recepción mostró que la apuesta por la originalidad y el elenco emergente resultó esencial para el éxito y la apropiación nacional de la historia. El planteamiento de Alazraki y su equipo superó las expectativas e inspiró un nuevo modelo para futuras adaptaciones.

La preferencia de Gaz Alazraki y su equipo por actores emergentes permitió revitalizar el clásico formato y desencadenó una respuesta favorable que sorprendió incluso a quienes tenían dudas sobre su viabilidad.