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Circulaban armados en Navolato y tras persecución les terminan incautando una ametralladora calibre .50

Uno de los detenidos viajaba en la motocicleta; el otro fue capturado en un domicilio, mientras que un tercer implicado logró escapar

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Las acciones fueron realizadas por el GOES. Crédito: SSP Sinaloa
Las acciones fueron realizadas por el GOES. Crédito: SSP Sinaloa

Dos sujetos fueron detenidos luego de ser perseguidos por el Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) al notar que circulaban armados a bordo de una motocicleta por Navolato.

Según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP), las detenciones ocurrieron en la sindicatura de Villa Juárez. Uno de los sujetos que viajaba en motocicleta intentó refugiarse en un domicilio para evadir a la policía y fue capturado. El segundo detenido se encontraba dentro del mismo inmueble. Un tercer implicado, que también circulaba en la motocicleta, logró huir del lugar.

El despliegue permitió asegurar un arsenal compuesto por armas largas, municiones, cargadores y chalecos portacargadores.

Los detenidos junto con el material decomisado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

Persecución y aseguramiento de armamento

De acuerdo con la SSP, la persecución se originó cuando elementos del GOES detectaron a dos individuos a bordo de una motocicleta en las inmediaciones de la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

Los sujetos, quienes portaban objetos con apariencia de armas de fuego, adoptaron una conducta evasiva cuando notaron el convoy de las autoridades.

Ante la actitud sospechosa, los agentes les dieron seguimiento. Los ocupantes de la motocicleta aceleraron y trataron de evadir el operativo. Al llegar frente a una vivienda, uno de los hombres descendió de la moto y corrió hacia el interior del domicilio con la intención de refugiarse, mientras que el otro huyó en la motocicleta.

El personal policial ingresó al inmueble y logró asegurar a un segundo individuo que se encontraba en el lugar.

Durante la inspección en el domicilio, las autoridades aseguraron los siguientes indicios delictivos:

Las armas fueron entregadas a la FGR, quien llevará la investigación correspondiente. Crédito: SSP Sinaloa
Las armas fueron entregadas a la FGR, quien llevará la investigación correspondiente. Crédito: SSP Sinaloa
  • 1 fusil tipo AK-47, calibre 7.62x39 mm
  • 1 fusil tipo X15, calibre 5.56x45 mm
  • 1 ametralladora M2-SLR, calibre .50
  • 5 cargadores calibre 5.56x45 mm
  • 5 cargadores calibre 7.62x39 mm
  • 150 cartuchos calibre 5.56x45 mm
  • 150 cartuchos calibre 7.62x39 mm
  • 50 cartuchos calibre .50
  • 1 chaleco portacargadores color negro

La Fiscalía General de la República inició la investigación para determinar la procedencia del arsenal y la posible vinculación de los detenidos con actividades delictivas en la región.

Hasta el momento no se ha reportado si los dos detenidos tienen relación con algún grupo criminal.

Otra detención en Villa Juárez, Navolato

Otro aseguramiento del GOES en Navolato. Crédito: SSP Sinaloa
Otro aseguramiento del GOES en Navolato. Crédito: SSP Sinaloa

En acciones distintas, durante recorridos de prevención en la misma sindicatura, grupo GOES detuvo a un civil que portaba un arma corta, municiones y presunta droga.

Al igual que en el otro caso, las autoridades señalaron que el individuo, al notar la presencia policial, intentó huir, pero fue interceptado.

Tras la inspección, los agentes decomisaron:

  • 1 pistola calibre .38 súper
  • 1 cargador para arma corta
  • 30 cartuchos calibre .38 súper
  • 300 sobres de plástico con polvo blanco con características de metanfetamina

El detenido y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que abrió la investigación correspondiente para determinar la procedencia de la droga y el posible vínculo del implicado con actividades ilícitas en Villa Juárez.

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