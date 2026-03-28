Kanye West y Peso Pluma lanzan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

La colaboración entre Kanye West y Peso Pluma desató conversación global al combinar música y la estética única de la lucha libre mexicana en el lanzamiento de su álbum Bully. (Instagram/ @pesopluma)

El lanzamiento de Last Breath, la colaboración entre Kanye West y Peso Pluma, marca un hito en la conexión entre los artistas globales y la cultura mexicana.

El sencillo forma parte de Bully, el nuevo álbum de Ye, cuyo estreno fue acompañado por una campaña visual y conceptual con referencias directas a la lucha libre mexicana y personajes reconocidos de la cultura nacional.

La campaña promocional de 'Bully', el nuevo álbum de Ye, destaca la lucha libre mexicana y figuras icónicas de la tradición nacional. (Instagram/ @ye)

La estrategia de lanzamiento de Bully incluyó una listening party en la que la lucha libre mexicana y la cultura mexicana fueron protagonistas, generando un gran impacto en la conversación. La promoción del disco y el videoclip del tema muestran la intención del artista de rendir tributo a México y su imaginario colectivo.

El estreno de “Bully” y una campaña marcada por la lucha libre

La presentación de Bully no fue sólo un estreno musical, sino un evento que integró espectáculo y cultura popular. West eligió centrar su campaña en la iconografía de la lucha libre mexicana, utilizando máscaras de leyendas como Blue Panther, El Santo, El Elegido, El Matemático y el Rayo de Jalisco en materiales promocionales.

Las redes de Ye pasaron de estar vacías a mostrar únicamente publicaciones vinculadas a la estética del álbum y la lucha libre.

Durante la listening party , se instalaron rings y participaron luchadores portando máscaras emblemáticas del pancracio nacional.

La transmisión del evento permitió que imágenes y videos del homenaje se viralizaran rápidamente.

Los visuales de la listening party por el estreno de Bully incluyeron referencia directas a leyendas del pancracio nacional, tales como El Santo o El Matemático. (Foto: X)

Este despliegue visual y temático confirmó la apuesta de West por hacer de la cultura mexicana el eje central de la narrativa del álbum y su promoción.

Last Breath: la colaboración con Peso Pluma

Dentro del álbum, la canción Last Breath sobresale por la colaboración entre Kanye West y Peso Pluma, ampliando la presencia de la música mexicana en la escena internacional. El tema fusiona el español y el inglés, y utiliza un sample de salsa con la voz de Poncho Sánchez.

La letra explora temas de desamor y vulnerabilidad, alternando versos bilingües para conectar con una audiencia amplia.

La participación de Peso Pluma aporta la sonoridad de los corridos tumbados y representa el segundo trabajo conjunto de ambos artistas.

La presencia de ambos músicos en un mismo sencillo había ocurrido previamente en Gimme A Second 2, donde compartieron créditos junto a otros artistas como Ty Dolla $ign y Rich The Kid.

'Last Breath', la colaboración entre Kanye West y Peso Pluma, fusiona español e inglés, y utiliza un sample de salsa con la voz de Poncho Sánchez. (Captura de pantalla Spotify)

El resultado fue una colaboración que trascendió fronteras, usando la música como vehículo para el intercambio cultural.

Referencias al Chapulín Colorado y símbolos mexicanos

El videoclip de Last Breath incluye elementos visuales que refuerzan el homenaje a la cultura mexicana, entre los que destaca la aparición del chipote chillón, el clásico martillo rojo utilizado por el Chapulín Colorado, personaje ideado e interpretado por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

En una de las escenas, un niño utiliza el chipote chillón para enfrentarse a los luchadores en el ring.

La incorporación del chipote chillón refuerza el diálogo de West con la cultura popular mexicana, haciendo que la colaboración con Peso Pluma trascienda lo musical.

También destaca una referencia a Tiger Mask, luchador japonés.

El videoclip de Last Breath rinde homenaje al luchador Mask Tiger y al Chapulín Colorado al mostrar el icónico chipote chillón. (YouTube: Kanye West)

El videoclip se convirtió así en un espacio de encuentro entre la música global y los íconos mexicanos, ampliando el alcance de Bully y su propuesta artística.