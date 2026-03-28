México

Kanye West y Peso Pluma lanzan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

Entre controversias y referencias a El Santo, El Rayo de Jalisco y Blue Panther, Ye estrena Bully, destacando por sus múltiples tributos a la cultura mexicana

Guardar
La colaboración entre Kanye West y Peso Pluma desató conversación global al combinar música y la estética única de la lucha libre mexicana en el lanzamiento de su álbum Bully. (Instagram/ @pesopluma)
La colaboración entre Kanye West y Peso Pluma desató conversación global al combinar música y la estética única de la lucha libre mexicana en el lanzamiento de su álbum Bully. (Instagram/ @pesopluma)

El lanzamiento de Last Breath, la colaboración entre Kanye West y Peso Pluma, marca un hito en la conexión entre los artistas globales y la cultura mexicana.

El sencillo forma parte de Bully, el nuevo álbum de Ye, cuyo estreno fue acompañado por una campaña visual y conceptual con referencias directas a la lucha libre mexicana y personajes reconocidos de la cultura nacional.

La campaña promocional de 'Bully', el nuevo álbum de Ye, destaca la lucha libre mexicana y figuras icónicas de la tradición nacional. (Instagram/ @ye)
La campaña promocional de 'Bully', el nuevo álbum de Ye, destaca la lucha libre mexicana y figuras icónicas de la tradición nacional. (Instagram/ @ye)

La estrategia de lanzamiento de Bully incluyó una listening party en la que la lucha libre mexicana y la cultura mexicana fueron protagonistas, generando un gran impacto en la conversación. La promoción del disco y el videoclip del tema muestran la intención del artista de rendir tributo a México y su imaginario colectivo.

El estreno de “Bully” y una campaña marcada por la lucha libre

La presentación de Bully no fue sólo un estreno musical, sino un evento que integró espectáculo y cultura popular. West eligió centrar su campaña en la iconografía de la lucha libre mexicana, utilizando máscaras de leyendas como Blue Panther, El Santo, El Elegido, El Matemático y el Rayo de Jalisco en materiales promocionales.

  • Las redes de Ye pasaron de estar vacías a mostrar únicamente publicaciones vinculadas a la estética del álbum y la lucha libre.
  • Durante la listening party, se instalaron rings y participaron luchadores portando máscaras emblemáticas del pancracio nacional.
  • La transmisión del evento permitió que imágenes y videos del homenaje se viralizaran rápidamente.
Los visuales de la listening party por el estreno de Bully incluyeron referencia directas a leyendas del pancracio nacional, tales como El Santo o El Matemático. (Foto: X)
Los visuales de la listening party por el estreno de Bully incluyeron referencia directas a leyendas del pancracio nacional, tales como El Santo o El Matemático. (Foto: X)

Este despliegue visual y temático confirmó la apuesta de West por hacer de la cultura mexicana el eje central de la narrativa del álbum y su promoción.

Last Breath: la colaboración con Peso Pluma

Dentro del álbum, la canción Last Breath sobresale por la colaboración entre Kanye West y Peso Pluma, ampliando la presencia de la música mexicana en la escena internacional. El tema fusiona el español y el inglés, y utiliza un sample de salsa con la voz de Poncho Sánchez.

  • La letra explora temas de desamor y vulnerabilidad, alternando versos bilingües para conectar con una audiencia amplia.
  • La participación de Peso Pluma aporta la sonoridad de los corridos tumbados y representa el segundo trabajo conjunto de ambos artistas.
  • La presencia de ambos músicos en un mismo sencillo había ocurrido previamente en Gimme A Second 2, donde compartieron créditos junto a otros artistas como Ty Dolla $ign y Rich The Kid.
'Last Breath', la colaboración entre Kanye West y Peso Pluma, fusiona español e inglés, y utiliza un sample de salsa con la voz de Poncho Sánchez. (Captura de pantalla Spotify)
'Last Breath', la colaboración entre Kanye West y Peso Pluma, fusiona español e inglés, y utiliza un sample de salsa con la voz de Poncho Sánchez. (Captura de pantalla Spotify)

El resultado fue una colaboración que trascendió fronteras, usando la música como vehículo para el intercambio cultural.

Referencias al Chapulín Colorado y símbolos mexicanos

El videoclip de Last Breath incluye elementos visuales que refuerzan el homenaje a la cultura mexicana, entre los que destaca la aparición del chipote chillón, el clásico martillo rojo utilizado por el Chapulín Colorado, personaje ideado e interpretado por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

  • En una de las escenas, un niño utiliza el chipote chillón para enfrentarse a los luchadores en el ring.
  • La incorporación del chipote chillón refuerza el diálogo de West con la cultura popular mexicana, haciendo que la colaboración con Peso Pluma trascienda lo musical.
  • También destaca una referencia a Tiger Mask, luchador japonés.
El videoclip de Last Breath rinde homenaje al luchador Mask Tiger y al Chapulín Colorado al mostrar el icónico chipote chillón. (YouTube: Kanye West)
El videoclip de Last Breath rinde homenaje al luchador Mask Tiger y al Chapulín Colorado al mostrar el icónico chipote chillón. (YouTube: Kanye West)

El videoclip se convirtió así en un espacio de encuentro entre la música global y los íconos mexicanos, ampliando el alcance de Bully y su propuesta artística.

Temas Relacionados

Kanye WestPeso PlumaBullyLast BreathLucha LibreLucha Libre MexicanaChapulín Coloradomexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

PAN pide castigar con cárcel a quienes arrojen piedras a automovilistas en Ciudad de México

La propuesta del partido busca calificar como delito grave estos ataques que han incrementado en los últimos meses

PAN pide castigar con cárcel a quienes arrojen piedras a automovilistas en Ciudad de México

Dunas costeras mexicanas, bajo amenaza: especialistas de la UNAM impulsan legislación para su conservación

Los especialistas alertaron sobre los daños por el avance de la urbanización y el turismo

Dunas costeras mexicanas, bajo amenaza: especialistas de la UNAM impulsan legislación para su conservación

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Los detenidos eran buscados por distintos delitos; uno contaba con orden de aprehensión en Estados Unidos

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Pasajeras desatan polémica tras invocar la ‘Ley Valeria’ contra conductor por grabar el viaje

El video viral muestra cómo tres mujeres confrontaron a un chofer y abandonaron el vehículo sin pagar

Pasajeras desatan polémica tras invocar la ‘Ley Valeria’ contra conductor por grabar el viaje

Este será el clima en la CDMX para el partido México vs Portugal

Toma tus precauciones si acudes el Estadio Ciudad de México

Este será el clima en la CDMX para el partido México vs Portugal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Violencia sin freno: 43 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas en México desde 2010, según Artículo 19

Circulaban armados en Navolato y tras persecución les terminan incautando una ametralladora calibre .50

Detienen a Jesús “N”, alias “El Gallo”, presunto líder de Cárteles Unidos dedicado a enviar droga a EEUU

Qué grupos criminales estarían detrás del asesinato de dos personas, entre ellas un niño, en la colonia Morelos

ENTRETENIMIENTO

Chapultepec presentará la Pasión de Cristo de la Semana Santa 2026: fecha, horarios y todo lo que debes saber

Chapultepec presentará la Pasión de Cristo de la Semana Santa 2026: fecha, horarios y todo lo que debes saber

Reabren la investigación contra la cantante Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade en Argentina

Estos son los dos monstruos de la comedia a los que Fernando Bonilla venció para quedarse en ‘La Oficina’

“Mi sueño era ser artista”: Lucero celebró 46 años de carrera con mariachi y samba en el Auditorio Nacional

Integrante de La familia P. Luche revela si hay pleito con Eugenio Derbez por los personajes

DEPORTES

América vs Tigres: dónde y cuándo ver EN VIVO el amistoso de Fecha FIFA

América vs Tigres: dónde y cuándo ver EN VIVO el amistoso de Fecha FIFA

Neón, Atlantis Jr. y Esfinge guían triunfo a los técnicos sobre Soberano Jr, y Los Hermanos Chávez en la Arena México

Obed Vargas se mete a la pelea por un lugar en el Tri rumbo al Mundial 2026: “Me veo preparado”

Donovan Carrillo termina entre los mejores 20 del mundo en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026

México vs Portugal EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver la reinauguración del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026