México

Asesinaron a Bartolo Casarrubias, regidor del PRD en Xalpatláhuac, Guerrero

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre el caso

Guardar
El funcionario fue asesinado el pasado viernes 27 de marzo. Crédito: Redes sociales
El funcionario fue asesinado el pasado viernes 27 de marzo. Crédito: Redes sociales

La tarde del pasado viernes 27 de marzo, Bartolo Casarrubias de los Santos, regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Xalpatláhuac, fue víctima de un ataque armado que le quitó la vida en calles de Tlapa de Comonfort, Guerrero.

De acuerdo con información divulgada por medios locales como El Sol de Acapulco, el hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas sobre la calle 20 de Noviembre, en el barrio de Santa Anita, donde el funcionario municipal fue interceptado por hombres armados.

No se sabe concretamente el número de impactos que recibió el funcionario municipal.

Investigación en curso

Según los reportes de medios locales, el cuerpo de Casarrubias de los Santos quedó sobre la vía pública, cubierto posteriormente por vecinos a la espera de personal forense.

Elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron a la zona para asegurar el perímetro y permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), quienes realizaron las primeras diligencias y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Según reportes obtenidos por El Sur y otros portales de la región, un día antes del asesinato, Casarrubias de los Santos habría acudido al municipio de Xalpatláhuac para entregar una notificación oficial vinculada a una audiencia pública programada para el domingo siguiente.

La FGE no ha emitido información oficial sobre el caso hasta el momento, mientras que autoridades municipales y diversas instituciones han publicado esquelas en memoria del regidor, expresando condolencias a sus familiares.

Recientes asesinatos de servidores públicos en Guerrero

El homicidio de Bartolo Casarrubias se suma a una serie de ataques contra funcionarios locales en Guerrero, donde la violencia política mantiene en alerta a la entidad.

Entre los casos más recientes destaca el asesinato de Tomás Augusto Lozano, director de Obras Públicas de Ayutla de los libres, y Francisco Bonilla Muñoz, tesorero del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, quienes fueron atacados en la carretera Tierra Colorada.

Por este doble homicidio, autoridades detuvieron a dos presuntos implicados identificados como “El Tigre” y Andrés “N”, en diferentes acciones.

Detienen a "El Tigre", implicado en el asesinato de dos funcionarios en Guerrero
El sujeto recientemente capturado (FGE Guerrero)

Estos hechos han generado preocupación entre organizaciones civiles, partidos políticos y la sociedad, quienes demandan mayores medidas de protección y el esclarecimiento de los crímenes.

En este contexto de violencia política, también se registró el asesinato de Claudia Ivette Estrada, dirigente municipal del PRI en Ometepec. Estrada fue atacada a tiros el 11 de marzo, un caso que generó reacciones entre la clase política y llevó al senador Manuel Añorve Baños a exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos. El crimen de la lideresa priista profundizó la preocupación por la seguridad de los servidores públicos y evidenció la persistencia del riesgo para quienes ejercen cargos políticos en Guerrero.

Temas Relacionados

AsesinatoServidor públicoPRDXalpatláhuacRegidorGuerreroSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

Clara Brugada invita a ver el partido México vs Portugal en el Zócalo con pantallas gigantes

La mandataria prometió un gran espectáculo y un buen ambiente entre aficionados

Clara Brugada invita a ver el partido México vs Portugal en el Zócalo con pantallas gigantes

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

El expediente será revisado nuevamente en segunda instancia, luego de que la resolución que permitió la salida de los agentes fue impugnada

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Clara Brugada y Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, inauguran la galería “Álbum Épico” en CDMX

El presidente de la FIFA se dio cita a la galería previo al arranque del partido entre México y Portugal en el Estadio Banorte

Clara Brugada y Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, inauguran la galería “Álbum Épico” en CDMX

Acopio de frijol cerrará con 96 mil toneladas: asegura Sheinbaum en Zacatecas

De acuerdo con los datos oficiales, el programa de acopio amplió la meta dado que se han alcanzado ya 90 mil toneladas

Acopio de frijol cerrará con 96 mil toneladas: asegura Sheinbaum en Zacatecas

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Caen presuntos integrantes de “Los Faraones” ligados a La Unión Tepito en Edomex

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Violencia sin freno: 43 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas en México desde 2010, según Artículo 19

Circulaban armados en Navolato y tras persecución les terminan incautando una ametralladora calibre .50

ENTRETENIMIENTO

Kanye West y Peso Pluma estrenan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

Kanye West y Peso Pluma estrenan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

Chapultepec presentará la Pasión de Cristo de la Semana Santa 2026: fecha, horarios y todo lo que debes saber

Reabren la investigación contra la cantante Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade en Argentina

Estos son los dos monstruos de la comedia a los que Fernando Bonilla venció para quedarse en ‘La Oficina’

“Mi sueño era ser artista”: Lucero celebró 46 años de carrera con mariachi y samba en el Auditorio Nacional

DEPORTES

Clara Brugada invita a ver el partido México vs Portugal en el Zócalo con pantallas gigantes

Clara Brugada invita a ver el partido México vs Portugal en el Zócalo con pantallas gigantes

¿Exagerado o justo? Hormiga González se consagra como el jugador más caro en México

Cristiano Ronaldo desea “fuerza” a Portugal pese a ausentarse ante México

Esta es la peculiar predicción que hicieron Los Simpson sobre el México vs Portugal que ilusiona a los fans del Tri

A un par de horas del México vs Portugal, la boletera Fanki pone nuevamente a la venta entradas