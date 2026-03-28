Asesinaron a Bartolo Casarrubias, regidor del PRD en Xalpatláhuac, Guerrero

El funcionario fue asesinado el pasado viernes 27 de marzo. Crédito: Redes sociales

La tarde del pasado viernes 27 de marzo, Bartolo Casarrubias de los Santos, regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Xalpatláhuac, fue víctima de un ataque armado que le quitó la vida en calles de Tlapa de Comonfort, Guerrero.

De acuerdo con información divulgada por medios locales como El Sol de Acapulco, el hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas sobre la calle 20 de Noviembre, en el barrio de Santa Anita, donde el funcionario municipal fue interceptado por hombres armados.

No se sabe concretamente el número de impactos que recibió el funcionario municipal.

Investigación en curso

Según los reportes de medios locales, el cuerpo de Casarrubias de los Santos quedó sobre la vía pública, cubierto posteriormente por vecinos a la espera de personal forense.

Elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron a la zona para asegurar el perímetro y permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), quienes realizaron las primeras diligencias y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Según reportes obtenidos por El Sur y otros portales de la región, un día antes del asesinato, Casarrubias de los Santos habría acudido al municipio de Xalpatláhuac para entregar una notificación oficial vinculada a una audiencia pública programada para el domingo siguiente.

La FGE no ha emitido información oficial sobre el caso hasta el momento, mientras que autoridades municipales y diversas instituciones han publicado esquelas en memoria del regidor, expresando condolencias a sus familiares.

Recientes asesinatos de servidores públicos en Guerrero

El homicidio de Bartolo Casarrubias se suma a una serie de ataques contra funcionarios locales en Guerrero, donde la violencia política mantiene en alerta a la entidad.

Entre los casos más recientes destaca el asesinato de Tomás Augusto Lozano, director de Obras Públicas de Ayutla de los libres, y Francisco Bonilla Muñoz, tesorero del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres, quienes fueron atacados en la carretera Tierra Colorada.

Por este doble homicidio, autoridades detuvieron a dos presuntos implicados identificados como “El Tigre” y Andrés “N”, en diferentes acciones.

El sujeto recientemente capturado (FGE Guerrero)

Estos hechos han generado preocupación entre organizaciones civiles, partidos políticos y la sociedad, quienes demandan mayores medidas de protección y el esclarecimiento de los crímenes.

En este contexto de violencia política, también se registró el asesinato de Claudia Ivette Estrada, dirigente municipal del PRI en Ometepec. Estrada fue atacada a tiros el 11 de marzo, un caso que generó reacciones entre la clase política y llevó al senador Manuel Añorve Baños a exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos. El crimen de la lideresa priista profundizó la preocupación por la seguridad de los servidores públicos y evidenció la persistencia del riesgo para quienes ejercen cargos políticos en Guerrero.