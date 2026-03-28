Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

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Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana detuvieron en distintos operativos en Mexicali, Baja California, a tres hombres que se encontraban prófugos de la justicia, uno de ellos con una orden de aprehensión vigente en Estados Unidos.

Las detenciones se realizaron en hechos por separado en diferentes puntos de la ciudad, como parte de recorridos de vigilancia y acciones de inteligencia desplegadas por las autoridades estatales.

Detenciones tras actitudes evasivas

El primer aseguramiento ocurrió sobre la calzada Heroica Puebla y la avenida Atlixco, en la colonia Ángeles de Puebla, donde fue detenido Benjamín “N”, de 61 años de edad.

El sujeto intentó evadir a los agentes mientras circulaba por la zona, lo que derivó en su intervención. Tras verificar sus datos, las autoridades confirmaron que contaba con un mandamiento judicial vigente por el presunto delito de robo equiparado de vehículo de motor.

En un segundo hecho, fue capturado Brandon “N”, de 28 años, quien también mostró una actitud evasiva al notar la presencia policial. Luego de su revisión, se corroboró que tenía una orden de aprehensión activa por narcomenudeo.

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Detenido con orden en Estados Unidos

El tercer caso involucró a Junior Alejandro “N”, de 34 años, originario de Riverside, California, quien fue detenido sobre la calzada Héctor Terán Terán y la calle Salamanca, en la colonia Esperanza.

El aseguramiento fue realizado por elementos de Enlace Internacional, quienes lo sorprendieron en posesión de tres envoltorios de metanfetamina.

Al consultar con autoridades estadounidenses, se confirmó que Junior Alejandro “N” contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de California por el delito de robo, lo que activó los protocolos de coordinación binacional.

Proceso legal y coordinación binacional

Tras su detención, Benjamín “N” y Brandon “N” fueron turnados a la Fiscalía General del Estado, donde se dará seguimiento a sus procesos legales conforme a las órdenes judiciales vigentes.

El detenido originario de California será remitido a su país. (Cortesía)

En tanto, el detenido de origen estadounidense será remitido a su país de origen, en apego a los mecanismos de colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y justicia.

Refuerzan operativos contra prófugos

Las autoridades estatales destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para localizar y detener a personas con cuentas pendientes ante la ley, particularmente en una ciudad fronteriza como Mexicali.

La coordinación entre corporaciones locales y agencias internacionales ha sido clave para ubicar a individuos que intentan evadir la justicia, fortaleciendo así los esfuerzos para combatir la impunidad.