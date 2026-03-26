Eduardo Verástegui quiso “ayudar” a Noelia Castillo, la joven española que se sometió a eutanasia

(Antena 3)(EFE/EPA/Szilard Koszticsak HUNGARY OUT)

La muerte de Noelia Castillo, una joven catalana de 25 años, marca un precedente en la aplicación de la ley de eutanasia en España al haberse convertido en la paciente más joven en recibir la muerte asistida.

El procedimiento tuvo lugar este jueves 26 de marzo en la residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, el entorno que ella misma consideraba su “zona de confort”, tras un dolor prolongado y una pugna legal de dos años.

Verástegui quiso ayudar a Noelia Castillo

El actor Eduardo Verástegui durante el registro de su movimiento ante el INE, el 07 de septiembre de 2023. | Crédito: Cuartoscuro

Por supuesto, la decisión de Noelia no estuvo exenta de controversia. En México, el actor Eduardo Verástegui, relacionado a posturas políticas conservadoras y de derecha, quiso “ayudar ”a la joven antes de que se sometiera el procedimiento.

En su cuenta de X, Verástegui escribió: "Noelia, no estás sola, hija. Noelia, yo te ayudo con lo que esté en mis manos. Noelia, no les hagas caso. Noelia, nos haces falta. Noelia, vales mucho. Noelia, tú puedes. Noelia, no les des el gusto. Dios, ayúdanos".

Cuando se confirmó la noticia de la muerte de Noelia, el ex Garibaldi escribió: “Recemos por su eterno descanso. Qué tragedia”.

El proceso judicial y la intervención familiar retrasaron la eutanasia durante casi dos años

Noelia Castillo Ramos, la joven parapléjica que recibirá la eutanasia, durante su entrevista en 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3)

Aunque la solicitud de eutanasia de Noelia Castillo había sido avalada por los expertos de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) en abril de 2024, una orden judicial impidió su realización aquel 2 de agosto por petición expresa de su padre y el apoyo de la asociación Abogados Cristianos.

El conflicto familiar cruzó fronteras cuando la demanda se llevó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), quedando finalmente sin respuesta favorable para la familia.

Durante estos dos años, el padre de la joven trató de frenar la aplicación de la ley considerando que su hija aún no debía optar por la muerte asistida. En Cataluña, solo cinco pacientes psiquiátricos habían accedido al procedimiento antes que Noelia, subrayando la singularidad y el carácter excepcional de su caso.

Noelia Castillo Ramos, la joven parapléjica que recibirá la eutanasia, junto a su madre Yolanda durante su entrevista en 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3)

El debate en torno a la eutanasia en España cobró una nueva dimensión con la historia de Castillo: su fallecimiento, habiéndose despedido únicamente de su madre, expone la complejidad de las decisiones familiares y la distancia insalvable en sus relaciones sentimentales.

En su entrevista televisiva, Noelia transmitió el sufrimiento que motivó su decisión: “Quiero irme ya y dejar de sufrir y punto. Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia. ¿Y yo todo el dolor que he sufrido durante todos estos años?”.

Un itinerario de dolor marcado por la discapacidad sobrevenida y la falta de apoyo familiar

Noelia Castillo Ramos sufrió una agresión sexual múltiple en 2022 (Antena 3)

La vida de Noelia Castillo estuvo atravesada por dificultades estructurales desde su infancia. Criada en una familia marcada por la inestabilidad, las adicciones y los problemas de salud mental paternos, pasó la mayor parte de su niñez en centros de menores.

El episodio que desencadenó el dramático cierre de su historia fue una agresión sexual múltiple sufrida en 2022, y poco después, en octubre de ese año, el intento de suicidio que la dejó parapléjica.

Ese accidente le provocó secuelas graves e irreversibles, como dolor neuropático constante, incontinencia fecal, alteraciones sensitivas y dependencias funcionales severas. Durante sus estancias en el Instituto Guttman de Badalona, Castillo manifestó reiteradamente su deseo de culminar su vida, formalizando el 10 de abril de 2024 su solicitud de eutanasia ante la CGAC, el órgano catalán independiente encargado de estos procesos.

El procedimiento estuvo rodeado de tensiones familiares y desavenencias irreconciliables, especialmente con su padre, quien se negó a participar en el proceso o a colaborar en sus deseos finales. En sus propias palabras, Noelia denunció:

“No ha respetado mi decisión y nunca lo hará. Me quería poner a mi nombre la casa que ha comprado para poder seguir cobrando la pensión por hijo a cargo. Después de eso, no quiere poner la casa a mi nombre, ni pagar el entierro, ni va a ir a la eutanasia, ni al entierro, y dice que no quería saber nada más de mí. Que para él ya estaba muerta. Yo lo entiendo. Es padre y no quiere perder a una hija, pero no me hace caso. No me llama nunca, no me escribe nunca. Lo único que hace es traerme comida. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?”.