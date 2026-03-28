Acopio de frijol cerrará con 96 mil toneladas: asegura Sheinbaum en Zacatecas

Sheinbaum promete ampliar el acopio de frijol a 96 mil toneladas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la ampliación del programa de acopio de frijol en Zacatecas, medida que busca sostener el precio de garantía en 27 pesos por kilogramo y será detallada después de Semana Santa, con el objetivo de responder a las demandas de productores que mantienen protestas y exigen la entrega de 150 mil costales ante la imposibilidad de acopiar más de cuatro mil toneladas de grano.

El programa de acopio en Zacatecas superó las 90 mil toneladas, según reportes oficiales, luego de que la meta se ampliara recientemente a 96 mil toneladas. Esta cifra representa un récord para el estado y ha permitido que miles de productores accedan a condiciones más favorables para la venta de sus cosechas, conforme a la información difundida por las autoridades.

Durante el evento realizado en Sombrerete, municipio situado a 166 kilómetros de la capital estatal, se inauguró la planta embolsadora de frijol “Beatriz González Ortega”.

Sheinbaum ampliará el programa de acopio de frijol en Zacatecas

Productores y agricultores inconformes con los Frijoles del Bienestar

La mandataria explicó que el Programa Alimentación para el Bienestar se encarga de recolectar frijol producido en Zacatecas, Durango y Nayarit para distribuirlo en tiendas del Bienestar en todo el país.

Sheinbaum Pardo sostuvo que los apoyos se entregan de forma directa, delimitando que “no hay intermediarios ni intervención de diputados u organizaciones”.

El anuncio se dio en un clima de tensión, con reclamos por parte de algunos asistentes que aseguraron haber sido excluidos del programa y derivaron en un conato de pleito entre productores.

En paralelo, los agricultores mantienen un plantón en la Plaza de Armas de la capital exigiendo apoyo estatal y la entrega de insumos para acopiar el grano. Ciudadanos han mostrado su apoyo a los manifestantes proveyéndoles alimentos, situación que persiste hasta el día de hoy, coincidiendo con el inicio del Festival Cultural 2026.

Las manifestaciones en la capital zacatecana acumulan ya 10 días y han recibido el respaldo de colectivos sociales y docentes de la Sección 58 del SNTE, quienes demandan acopio y precios justos para el frijol.

La reunión entre productores y autoridades sobre el acopio y la entrega de semilla se prolongó más de ocho horas sin alcanzar un acuerdo. Representantes de siete municipios advirtieron que, si no hay respuesta, tomarán nuevas medidas en el bulevar Héroes de Chapultepec para intensificar la presión sobre el gobierno estatal.

Planta Embolsadora de frijol

Frijol, tesoro nutritivo de la dieta mexicana

El pasado 14 de noviembre, con motivo del Día Nacional del Frijol, el gobierno mexicano ofreció una conferencia en la que detalló que el consumo de frijol en el país ha disminuido a pesar de ser un producto bastante rico en nutrientes.

Este alimento ha sido parte de la identidad mexicana y su gastronomía. México es considerado el centro de origen y domesticación del frijol, ya que de 150 especies que existen, 57 están en México y 31 son endémicas.

El frijol aporta innumerables beneficios a la salud, ya que es fuente de proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales y ácidos grasos saludables, tiene alto contenido de fibra soluble, la cual ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre, reduce el colesterol y mejora la microbiota intestinal, contribuye a la nutrición de la piel, del sistema nervioso y de los órganos intervienen en la digestión gracias a su contenido de niacina.

Su contenido de ácido fólico y hierro promueve el metabolismo de las proteínas y la prevención de la anemia, además su consumo frente a proteínas de origen animal reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.