Chapultepec presentará la Pasión de Cristo de la Semana Santa 2026: fecha, horarios y todo lo que debes saber

Imágenes de 'La pasión de Cristo', de Mel Gibson

La Semana Santa está cada vez más cerca y los fieles creyentes están preparándose para realizar los actos religiosos correspondientes. Como es bien sabido, en la zona de Iztapalapa es tradición llevar a cabo la representación de la muerte de Cristo, sin embargo, sino puedes ir la Pasión de Cristo llegará al Castillo de Chapultepec aunque de manera diferente.

Para esta ocasión, los capitalinos podrán ver una versión escénica que combina danza contemporánea y música de Johann Sebastian Bach. La presentación consistirá en una interpretación de la Pasión de Cristo mediante danza contemporánea, con bailarines profesionales guiando al espectador a través de los momentos centrales del relato bíblico.

El montaje se distingue al dejar de lado el texto y el formato teatral tradicional; en su lugar, utiliza el movimiento corporal y la música para transmitir la historia con una carga emocional distinta. La música de Johann Sebastian Bach aportará un ambiente solemne, intensificando la experiencia artística y espiritual para los asistentes.

En Ciudad de México existe una tradición en la zona de Iztapalapa, pero mucha personas tendrán una nueva alternativa. (Foto: Captura de pantalla)

Fechas, horarios y cómo llegar al Castillo de Chapultepec

Las funciones se llevarán a cabo el 2, 3 y 4 de abril de 2026 a las 20:00 horas en el Castillo de Chapultepec, ubicado en el corazón de la capital mexicana. Este espacio histórico y cultural ofrece un entorno único para la puesta en escena.

Para quienes asistan en transporte público, la opción recomendada es la Estación Chapultepec de la línea rosa del Metro, desde donde se accede caminando al bosque y posteriormente al castillo. Esta conexión facilita la llegada tanto a residentes de la Ciudad de México como a visitantes.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster, con un precio individual de 660 pesos. Al completar la compra pueden sumarse cargos adicionales según el método seleccionado.

Esta versión de la Pasión de Cristo en danza contemporánea constituye una alternativa artística para vivir la Semana Santa en el Castillo de Chapultepec. La fusión de danza, música clásica y un entorno patrimonial propone una experiencia cultural y espiritual diferente a las representaciones tradicionales.

Se buscará incluir la parte religiosa en una puesta en escena. (INAH)

La representación de la religión católica en México

La Pasión de Cristo representa el conjunto de sucesos que comprenden los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret, desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta su muerte en la cruz.

Para el cristianismo, este proceso no es solo un relato histórico de sufrimiento y sacrificio, sino el pilar fundamental de su fe: el acto de redención mediante el cual Jesús asume los pecados del mundo para ofrecer la salvación a la humanidad. Se centra en valores como la entrega incondicional, la humildad y el cumplimiento de una misión espiritual que culmina en la victoria sobre la muerte.

Creyentes de todas las edades acuden a las diversas representaciones en nuestro país. (FOTO: ROGELIO MORALES CUARTOSCURO.COM)

Desde una perspectiva cultural y social, la Pasión es una de las expresiones de fervor popular más profundas en todo el mundo, manifestándose a través de procesiones, representaciones teatrales (como los viacrucis) y periodos de reflexión como la Semana Santa.

Más allá de la interpretación religiosa, el concepto simboliza la capacidad humana de resistir el dolor por un propósito superior y el triunfo de la esperanza frente a la tragedia. Es un símbolo de solidaridad con el sufrimiento ajeno y una invitación a la introspección sobre la ética y el perdón.