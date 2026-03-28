“Mi sueño era ser artista”: Lucero celebró 46 años de carrera con mariachi, samba y baladas en el Auditorio Nacional

"La novia de América" anunció que volverá al Auditorio Nacional en octubre o noviembre

Entre aplausos de fans de toda Latinoamérica y recuerdos inolvidables, Lucero celebró 46 años de trayectoria en el Auditorio Nacional. Hay algo claro en la Novia de América, su dominio del escenario después de tantos años de carrera. Así lo refrendó Lucero: “siempre le dije a mi mamá que quería que me llevara a la televisión, que quería ser cantante y actriz”.

El sueño se hizo realidad. Primer Lucero triunfó como estrella infantil y al paso de las décadas construyó una carrera notable en el escenario mexicano.

Luego de iniciar la noche con los clásicos Tácticas de guerra y Sobreviviré, parte del repertorio de canciones de dolor de la música pop mexicana, hizo un medley para recordar al público sus viejos éxitos de figura infantil.

Desde los temas de los primeros programas en los que participó como America, esta es tu canción, y Juguemos a cantar, pioneros en descubrir nuevos talentos, hasta su Con tan pocos años, una sentida balada que todavía recuerda el gran público.

Luego, inevitablemente, llegó el momento de entonar los temas de sus telenovelas. Dijo sentir especial cariño por “María Paula”, la villana inolvidable de Lazos de amor, la telenovela en la que desafió su talento de actriz al encarnar a unas hermanas trillizas. Una buena, una mala y una ciega. Antes, infaltables, los temas de Cuando llega el amor y Los parientes pobres, sus otras telenovelas.

Fans de distintos países viajaron para ver a la estrella mexicana en concierto

Lucero debutó en 1980, como recordó al público del auditorio, y se nota. Tiene la experiencia y las tablas para desplazarse por el escenario, con una producción justa y sin excesoa, y encantar a sus fans.

Banderas de Brasil, donde la cantante es bien conocida —tiene varios discos en lengua portuguesa—, Colombia, Chile, Puerto Rico, Ecuador e incluso Argentina. Recogió regalos de sus admiradores, flores, y cajitas —“que espero que no vayan a vender como recuerdo afuera”, bromeó— y más que nada aplausos y coros con su nombre.

Luego de repasar las canciones para los “fans de hueso colorado”, por ejemplo Corazón a la deriva y Quiero, apareció con una capa bajo la que ocultaba un traje de charra blanco.

Parte de su versatilidad, que ha que explorado sin nunca salirse del marco de la imagen de niña bien portada, es su incursión en la música ranchera. Su canción emblemática en ese rubro, Llorar, que compuso Joan Sebastian, fue ovacionada por el Auditorio Nacional, lleno a tope. Nada mal para una cantante con casi cinco décadas en los escenarios.

Con clásicos de sus telenovelas, baladas pop y temas actuales, la cantante arrancó los suspiros de 10 000 personas

Canciones de Juan Gabriel -El Noa Noa, No tengo dinero, En esta primavera, acompañada por Chadbi y Jesús Gama Jr., del Marichi Gama Mil, en el baile, también de música brasileña, acompañada por sus músicos y el mariachi.

El momento más emotivo, sin embargo, llegó cuando habló de otra de sus facetas más importantes de su vida. Lucero aceptó que le ha gustado mucho ser madre.

Con su hija en el público, en las primeras filas, cantó El privilegio de amar. El tema, donde ella originalmente hacía coros a Manuel Mijares, lo dedicó a sus hijos.

Con varios cambios de vestuario, el más vistoso un traje con solapas, una falda sobre un pantalón y unos vistosos tacones de aguja, Lucero se atrevió a salir de su repertorio habitual.

Si no te hubiera conocido, de Karol G, y Despechá, de Rosalía, -también La Ventanita de Garibaldi y La Morena de Proyecto Uno, asombraron de buena manera a la audiencia. Sorprendentemente, su voz se acopló bien a ritmos de generaciones nuevas.

Lucero se mostró agradecida por las muestras de amor de su público más fiel

Cerca del final no podía faltar Vete con ella, canción que Lucero revivió a inicios de los años noventa, clásico de su repertorio. Aunque faltaron varios de sus éxitos emblemáticos como Telefonómana, Millones mejor que tú, Palabras y Siempre contigo -de hecho nombre de la gira-, Lucero anunció que en octubre o noviembre regresará al Auditorio Nacional para seguir con el festejo que se encamina a algo inusual para una estrella que comenzó en la era de le televisión, cinco décadas de trayectoria.