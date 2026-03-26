México

Atención jubilados de Pemex y CFE: así queda la reforma de las pensiones doradas

El dictamen impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobado después de varias horas de debate en la Cámara de Diputados

Guardar
El dictamen de pensiones doradas fue aprobado en lo general y lo particular en la Cámara de Diputados.
El dictamen de pensiones doradas fue aprobado en lo general y lo particular en la Cámara de Diputados.

Luego de varias semanas donde el tema de las llamadas “pensiones doradas” generó polémica y división en la opinión pública, además de que el gobierno federal transparentara los sueldos de casi 100 mil jubilados y pensionados, la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue aprobada en la Cámara de Diputados.

En medio de protestas, legisladores de todos los partidos votaron a favor de la propuesta y fue aprobada en lo general con 458 votos, aunque el debate se extendió por varias horas en la Cámara Baja y tras desechar reservas presentadas por Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC, también fue avalada en lo particular con 363 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones en términos del dictamen.

Ahora que el dictamen fue aprobado, se remitió a las legislaturas de los 31 estados y de la Ciudad de México para sus efectos constitucionales. Uno de los argumentos repetidos para su aval en el Congreso de la Unión giró en torno a poner fin a los privilegios y eliminar las pensiones excesivas en comparación a quienes reciben ingresos mínimos.

CIUDAD DE MÉXICO, 25MARZO2026.- Integrantes de la Comisión Federal de Electricidad intentaron entrar por puerta 1 de la Cámara de Diputados exigiendo un diálogo con el diputado Leonel Godoy, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 25MARZO2026.- Integrantes de la Comisión Federal de Electricidad intentaron entrar por puerta 1 de la Cámara de Diputados exigiendo un diálogo con el diputado Leonel Godoy, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Siete dependencias fueron el motivo de la reforma

Desde Palacio Nacional se le puso remitente a los efectos de este dictamen, el cual reformó el artículo 127 de la Constitución Política, repercutiendo en jubilados y pensionados de las siguientes dependencias:

  • Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
  • Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras)
  • Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural)
  • Comisión Federal de Electricidad (CFE)
  • Luz y Fuerza del Centro (LyFC)
  • Nacional Financiera (NAFIN)
  • Petróleos Mexicanos (Pemex)

¿Cuál sería el tope de cada pensión?

Estableciendo que las jubilaciones o pensiones de personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del Gobierno Federal, así como los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas públicas y los fideicomisos públicos, de las entidades federativas y de los municipios, no superen la mitad del sueldo de la persona titular del Ejecutivo Federal.

Habilitan portal para consultar pensiones millonarias.
Habilitan portal para consultar pensiones millonarias.

Lo anterior se traduce en las siguientes cifras actualizadas a este año:

  • Sueldo antes de impuestos 193 mil 706 pesos.
  • Sueldo neto: 134 mil 290 pesos netos
  • En esto quedaría el sueldo de pensionados después de impuestos: 67 mil 145 pesos.

Estipula que bajo los lineamientos jurídicos que regulen la relación laboral, por ningún podrán superar el límite aprobado el 25 de marzo de 2026.

Estas personas quedaron fuera de la medida

Tal como ya se había adelantado, las Fuerzas Armadas, las jubilaciones o pensiones generadas por aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro con cuentas individuales, aquellas originadas por aportaciones sindicales en esquemas de ahorro complementario, así como la pensión no contributiva mencionada en el artículo 4º constitucional, quedan excluidas de lo dispuesto en el segundo párrafo de esta fracción.

Asimismo, el régimen transitorio establece que, desde la entrada en vigor de este decreto, todas las jubilaciones o pensiones concedidas antes de esa fecha y que no estén excluidas por la fracción IV del artículo 127 de la Constitución, deberán someterse al límite señalado en el segundo párrafo de esa fracción, sin excepción para aquellas que permanezcan vigentes.

Gobierno Federal insiste en exhibir pensiones millonarias de distintos exservidores públicos. (Foto: Presidencia)
Gobierno Federal insiste en exhibir pensiones millonarias de distintos exservidores públicos. (Foto: Presidencia)

¿Podría haber efecto de retroactividad?

Las entidades públicas ya mencionadas párrafos arriba tendrán que revisar y, si corresponde, adecuar los contratos, disposiciones y condiciones laborales que contemplen planes de pensiones o jubilaciones para cumplir con lo previsto en el decreto.

Se establece que los haberes de retiro concedidos conforme al marco constitucional anterior a la reforma se mantendrán en los términos en que fueron reconocidos.

Además, las aportaciones estatales a cuentas individuales o planes complementarios de pensiones o jubilaciones de servidores públicos, a partir de la entrada en vigor de la reforma, estarán sujetas al límite previsto en el citado artículo constitucional.

En un plazo máximo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor de la reforma para que tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas de las entidades federativas, dentro de sus respectivas competencias, revisen y, si procede, ajusten el marco jurídico correspondiente, con el objetivo de alinearlo a lo establecido en el decreto.

Temas Relacionados

Pensiones DoradasPemexCFEBanobrasLuz y FuerzaCámara de DiputadosClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Así reaccionó Javier Aguirre a las instalaciones del Estadio Ciudad de México para el duelo ante Portugal

El técnico de la Selección Mexicana compartió sus impresiones de su visita al inmueble que reabrirá sus puertas después de un año y 10 meses de obras

Así reaccionó Javier Aguirre a las instalaciones del Estadio Ciudad de México para el duelo ante Portugal

Marcela Mistral aclara supuesta polémica con la mamá de Poncho de Nigris por su triunfo en Ring Royale

La creadora de contenido desmintió entre risas que existiera un verdadero enojo con su suegra, asegurando que la relación familiar sigue llena de cariño

Marcela Mistral aclara supuesta polémica con la mamá de Poncho de Nigris por su triunfo en Ring Royale

Cancelan a influencers Jair Sánchez y Andrés Johnson por burlarse de los niños con cáncer

Los creadores de contenido fueron criticados por medios de comunicación

Cancelan a influencers Jair Sánchez y Andrés Johnson por burlarse de los niños con cáncer

Detienen en Ecatepec a residente por tener a cachorro de tigre de bengala en cautiverio

Vecinos denunciaron que el felino se encontraba en el patio trasero de una vivienda

Detienen en Ecatepec a residente por tener a cachorro de tigre de bengala en cautiverio

Con auto, dinero y droga: detienen a “El Caballero” y a Osiel “N”, presuntos integrantes del CJNG en Puebla

Los hombres identificados como generadores de violencia contaban con operaciones en la región de San Martín Texmelucan

Con auto, dinero y droga: detienen a “El Caballero” y a Osiel “N”, presuntos integrantes del CJNG en Puebla
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con auto, dinero y droga: detienen a “El Caballero” y a Osiel “N”, presuntos integrantes del CJNG en Puebla

Con auto, dinero y droga: detienen a “El Caballero” y a Osiel “N”, presuntos integrantes del CJNG en Puebla

Desmantelan call center que estafaba haciéndose pasar por ejecutivos bancarios en Jalisco: hay 5 detenidos

Con un cocodrilo y hasta ajolotes: así detuvieron a seis narcomenudistas en la alcaldía Venustiano Carranza de CDMX

Con drogas y más de 20 tráileres: caen 9 integrantes de “Los Malportados” en operativos en Edomex y CDMX tras denuncias

Cártel del Milenio: así operaba el grupo que antecedió al CJNG y que dominó el Pacífico mexicano

ENTRETENIMIENTO

Marcela Mistral aclara supuesta polémica con la mamá de Poncho de Nigris por su triunfo en Ring Royale

Marcela Mistral aclara supuesta polémica con la mamá de Poncho de Nigris por su triunfo en Ring Royale

Cancelan a influencers Jair Sánchez y Andrés Johnson por burlarse de los niños con cáncer

Ángela Aguilar contesta las constantes burlas de Karol Sevilla y así reaccionó la cantante

EDC 2027: este es el precio de los boletos para el famoso festival de música electrónica

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 26 de marzo

DEPORTES

En un dramático encuentro que fue definido por los penales, República Checa se impone a Irlanda y logra el pase para enfrentar a Dinamarca

En un dramático encuentro que fue definido por los penales, República Checa se impone a Irlanda y logra el pase para enfrentar a Dinamarca

Así reaccionó Javier Aguirre a las instalaciones del Estadio Ciudad de México para el duelo ante Portugal

Es oficial: España vs Perú jugarán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla previo al Mundial 2026

Dinamarca derrota 4-0 a Macedonia del Norte en el partido de clasificación para conocer al tercer rival de México

“No lo descartemos todavía”: ‘Loco’ Abreu respalda a Toño Rodríguez para ocupar el lugar de tercer portero en el Tri