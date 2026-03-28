Reabren la investigación contra la cantante Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade en Argentina

SErgio Andrade y Gloria trevi fueron acusados de trata de personas durante los años 90. (Archivo)

La reapertura en Argentina del caso Trevi-Andrade ha revitalizado investigaciones sobre trata de personas y explotación infantil con alcance internacional por parte de estos dos personajes del espectáculo mexicano.

El pasado 23 de marzo, autoridades argentinas enviaron una notificación oficial a la Embajada de México, solicitando colaboración en las pesquisas contra Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel Portillo (Mary Boquitas), en relación con la denuncia de la argentina Liliana Regueiro. El expediente, que estuvo bloqueado durante años por falta de cooperación transnacional, pero vuelve así al foco judicial en donde deberá ser investigado.

Los tres fueron vinculados con diversos actos ilícitos en contra de mujeres y menores de edad. (Fotos: Cuartoscuro / AP)

Un nuevo giro en la denuncia

La reapertura responde a nuevas demandas de justicia y a la necesidad de colaboración internacional en un caso que involucra delitos graves como trata, explotación infantil y esclavitud.

Este avance impulsa la participación de autoridades de México y Argentina, y podría derivar en la revisión de irregularidades previas, así como en la apertura de nuevas denuncias en varios países, según informó la periodista María Idalia Gómez para Aristegui Noticias.

El exproductor mexicano pasó más de una década privado de su libertad, pero recibió su salida luego de cumplir condena. (Archivo)

La notificación fue enviada por Verónica Toller, directora operativa del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de Argentina, a Lilia Eugenia Rossbach Suárez, embajadora de México en el país sudamericano.

El expediente de Regueiro permanecía abierto desde hace años en Argentina, pero no avanzó por la limitada cooperación mexicana y de otros países como España, Chile y Brasil, donde también existieron denuncias vinculadas al clan.

María Idalia Gómez explicó que la investigación argentina no se enfoca solo en un caso individual, sino en delitos tipificados como trata, esclavitud y explotación. La periodista resaltó que existe “un clamor social en toda Latinoamérica de que los grupos criminales pierdan poder”, lo cual ha impulsado una reacción judicial en diversos países.

La argentina Liliana Regueiro continúa exigiendo justicia a las autoridades de México y de su país. n(AP/Archivo)

Irregularidades judiciales en el caso Trevi-Andrade

Las anomalías en el proceso judicial mexicano resultaron determinantes para la reapertura del expediente en Argentina. Gómez detalló que en México el Juzgado 35 Civil proporcionó datos personales de Marlene Calderón, testigo clave y víctima del clan, durante una demanda por daño moral presentada por Trevi contra Carla de la Cuesta.

En esa audiencia, el juez limitó los cuestionamientos de la editorial Random House a la testigo, pero permitió una participación más amplia de la defensa asociada al exjuez Javier Pineda. Pineda, según apuntó Gómez, absolvió a Trevi y Portillo y sentenció a Andrade, a pesar de no contar con cédula profesional al momento de dictar resolución.

Durante el juicio, Calderón denunció comentarios “misóginos, libidinosos e imprudentes” por parte de Pineda cuando ella era una joven recién rescatada del grupo. Estas actuaciones pusieron en duda la imparcialidad del proceso y reflejaron deficiencias legales que aún generan debate sobre la impunidad ligada al caso.