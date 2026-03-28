México

Derrame de petróleo en Veracruz: ¿Dónde donar cabello humano para ayuda a limpiar las playas?

Esta no es una técnica nueva, en Xochimilco se ha empleado para ayudar a limpiar los canales contaminados y salvar al ajolote

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Derrame de petróleo Dos Bocas
Un kilogramo de cabello es suficiente para absorber hasta ocho litros de petróleo, según han difundido organizaciones ambientales.

Ante la desesperación de ciudadanos y organizaciones civiles por contrarrestar la amenaza que representa para el medio ambiente el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, ha surgido una iniciativa para recolectar petróleo: cabello humano.

Se trata de una propuesta ecológica que busca contribuir a la limpieza de las playas, principalmente en Veracruz, que se han visto afectadas por este trágico suceso.

Distintas organizaciones civiles han buscado establecer campañas en distintas zonas del país para que las personas puedan acudir a donar su cabello con el fin de contribuir a limpiar los mares contaminados.

¿Limpiar petróleo con cabello?

La iniciativa consiste en elaborar mallas que absorban el crudo derramado en los mares, esto debido a que el cabello tiene propiedades absorbentes que lo vuelven un excelente material filtrante.

Un kilogramo de cabello es suficiente para absorber hasta ocho litros de petróleo, según han difundido organizaciones ambientales. Limpiar esta cantidad de hidrocarburo significaría un avance importante en los intentos por contrarrestar las consecuencias del derrame.

Cabello ante el derrame de petróleo
Foto: Pexels / Infobae

Además, es ser una alternativa sustentable y en la que pueden participar de manera directa sectores de la sociedad civil que no se encuentren en posibilidades de acudir presencialmente a las playas veracruzanas.

Utilizar cabello como material filtrante no es una técnica nueva. En Xochimilco, Ciudad de México, se ha utilizado esta técnica para ayudar a limpiar los canales contaminados y mejorar la calidad del agua para salvar al ajolote.

Ha resultado se una técnica eficiente, sustentable y accesible, por ello se ha buscado replicarla en una emergencia tan grave como lo es el derrame petrolero.

¿En dónde puedo acudir a donar mi cabello?

Más de una organización ambiental está participando en esta iniciativa a lo largo y ancho del país.

Ayudando Patitas es uno de los principales colectivos que está promoviendo esta acción. Desde hace unos días abrió una colecta en el estado de Veracruz donde las personas puedan acudir a donar cabello y materiales para realizar las mallas:

  • Máscaras de vapor orgánico
  • Malla de yute o arpillera
  • Medias de Nylon
  • Cabello o pelo seco y limpio
  • Botas de goma uso rudo
  • Trajes de protección cuerpo completo
  • Guantes de goma uso rudo

Quienes quieran donar alguno de estos materiales, así como su cabello, pueden acudir a la calle Malpica número 1509, Código Postal 96576, en Coatzacoalcos, Veracruz.

En Tehuacán, Puebla, también se está organizando una colecta de víveres y cabello para poder ayudar a contrarrestar este derrame.

El punto de acopio se ubicó en:

  • Cerro Rojo Artes y Oficios, Dirección: 3 Sur #335, zona centro

Ahí, de acuerdo a diarios locales, ya comenzaron a llegar las donaciones que serán trasladadas a Veracruz.

En Ciudad de México también se habilitó más de un centro de acopio, en las zonas norte y sur principalmente. Estas son las direcciones para quienes radiquen en la Zona Metropolitana y gusten acercarse a apoyar:

CDMX Norte

Francesca López, Parque Tezozomoc Azcapotzalco, de 4:00 a 6:00 de la tarde. El número de contacto: 5611557696.

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