Ley de Cine en México beneficiaría a grandes plataformas y no resolvería rezagos históricos, señala experto

Ley de Cine en México. (Pexels)

La aprobación de una nueva Ley de Cinematografía y Audiovisual en México representa un avance relevante para la industria cinematográfica, a pesar de esto, no resolverá de forma inmediata los rezagos, desigualdades y malas prácticas acumuladas durante más de 30 años, advirtió el maestro José Ángel Villegas, productor, investigador y profesor de la Maestría en Cine de la Universidad Iberoamericana.

El especialista explicó que aunque la legislación actualiza el marco normativo vigente desde 1992, aún deja pendientes importantes para lograr un sector más equitativo y accesible.

“La ley se reconoce, se agradece que se eleve el tema y que exista una actualización, pero no va a corregir 30 años de malas prácticas. Esta industria necesita revisiones constantes y reformas periódicas para no quedarse rezagada nuevamente”, señaló.

Vacíos y retos en la nueva Ley de Cine

Entre los aspectos positivos se encuentra la permanencia de cuotas de pantalla para el cine mexicano, diseñadas para asegurar su presencia en salas comerciales. No obstante, esto no resuelve el problema estructural, ya que el dominio de los blockbusters sigue concentrando la mayoría de los espacios. En algunos casos, grandes estrenos han ocupado hasta nueve de cada diez recintos, limitando el acceso para otras cintas.

Además, aunque se garantiza la exhibición, no existe una obligación para que las cadenas proyecten todas las películas mexicanas. Actualmente, de más de 200 producciones nacionales al año, cerca de la mitad no logra llegar a salas comerciales.

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Uno de los puntos más debatidos es la inclusión de incentivos fiscales de hasta 30% para producciones audiovisuales. Si bien buscan impulsar el sector, podrían beneficiar principalmente a grandes proyectos vinculados con plataformas como Netflix y Prime Video, debido a que están dirigidos a películas con presupuestos elevados, cercanos a los 40 millones de pesos.

En contraste, la incorporación del Fondo de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE) dentro del marco legal otorga certeza jurídica y estabilidad, tras la desaparición de fideicomisos en la administración anterior.

Sin embargo, la legislación presenta vacíos importantes en el ecosistema audiovisual, ya que no contempla de manera clara nuevas formas de producción:

Creadores de contenido digital

Producciones para plataformas digitales

Cine expandido

Contenidos para redes sociales

Nuevos formatos audiovisuales

Villegas también manifestó una desconexión entre la clase política y la realidad del cine mexicano actual, al centrarse en figuras consolidadas sin reconocer a nuevas generaciones.

Asimismo, destacó la falta de perspectiva de género y la necesidad de incorporar el conocimiento académico en la construcción de políticas públicas para fortalecer la industria cinematográfica.