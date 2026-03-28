Caen presuntos integrantes de “Los Faraones” ligados a La Unión Tepito en Edomex

Los detenidos fueron ubicados en el Estado de México tras labores de inteligencia. (FGJCDMX)

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a dos presuntos integrantes de la célula delictiva conocida como “Los Faraones”, vinculada al grupo criminal La Unión Tepito, por el delito de asociación delictuosa agravada.

Se trata de Misael “N”, alias “El Loco”, y David “N”, alias “Farmacias del Ahorro”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por su probable participación en robos a cajeros automáticos registrados en enero y febrero de 2025.

Robos en Iztapalapa y Gustavo A. Madero

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en dos puntos de la capital:

En el interior de una tienda SuperISSSTE , en la alcaldía Iztapalapa , durante enero de 2025

En un centro de distribución ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, semanas después

Las autoridades señalaron que ambos eventos forman parte de un patrón delictivo relacionado con esta célula criminal.

Captura tras seguimiento con cámaras

Tras un análisis de cámaras de videovigilancia, agentes de la Policía de Investigación lograron ubicar a los sospechosos en el Estado de México, donde fueron detenidos el pasado 25 de marzo.

Posteriormente, los imputados fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Autoridades vinculan a los sospechosos con “Los Faraones” y La Unión Tepito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la audiencia inicial, un juez determinó vincularlos a proceso e imponerles la medida cautelar de prisión preventiva, además de fijar un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Vínculos con otras estructuras criminales

Las autoridades han identificado que la célula “Los Faraones” mantiene vínculos con La Unión Tepito, organización con presencia en la capital y el Estado de México.

Además, investigaciones previas han señalado que esta estructura criminal estaría relacionada con el Cártel Nuevo Imperio, ampliando su alcance operativo en la región centro del país.

Antecedentes: detenciones en Morelos

Este caso se suma a otras acciones recientes contra la misma organización. El pasado 23 de febrero, autoridades informaron la detención en Cuernavaca de dos presuntos operadores financieros:

Edgar “N”, alias “El Conta” o “El Gordo”

Marissa “N”, de 44 años, alias “La Contadora”

De acuerdo con las investigaciones, la mujer fungía como encargada financiera y enlace con funcionarios de alto nivel en la región de los Altos de Morelos, donde presuntamente negociaba obra pública y contratos de servicios.

Refuerzan acciones contra grupos delictivos

Las detenciones forman parte de una estrategia para desarticular células delictivas que operan en la zona metropolitana del Valle de México.

Autoridades capitalinas han destacado el uso de inteligencia, videovigilancia y coordinación interinstitucional para ubicar a integrantes de organizaciones criminales y llevarlos ante la justicia.