Félix Salgado Macedonio arremete contra Luisa Alcalde por políticia anti nepotismo: “Estamos en una contradicción”

La reforma electoral abrió una grieta dentro del bloque oficialista, evidenciando que el respaldo de los aliados no está garantizado.

Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, criticó la política interna de su partido que le impide buscar la gubernatura de Guerrero debido a que su hija, Evelyn Salgado, quien ocupa actualmente ese cargo tras sustituirlo como candidato al mismo en las elecciones del 2018.

En un video publicado en su cuenta de Facebook, Salgado Macedonio expuso la contradicción que observa dentro de Morena respecto al nepotismo.

“Estoy trabajando como senador de la República, leal, fiel con mi presidenta Claudia Sheinbaum, con Morena. Yo soy de Morena y yo estoy en Morena y voy a continuar en Morena. Pero yo tengo un impedimento. Tengo el impedimento de que un estatuto a mí me prohíbe. ¿Por qué? Porque mi hija es gobernadora”, señaló el legislador.

Salgado Macedonio cuestionó a quienes lo critican por el tema del nepotismo y, sin mencionar nombres, hizo alusión a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

“Fíjense qué paradoja de los que me fustigan, ¿no? Los que me critican. Es que estamos en contra del nepotismo. Sí, pues. Pero tienes a toda tu familia en el poder. Ahí hay una controversia, una contradicción. No, hay que ser derechos y leales. Estamos contra el nepotismo, pues ningún familiar en el poder. Eso es nepotismo”.

El senador también criticó que algunos funcionarios públicos cuenten con protección de la Guardia Nacional y consideró que la congruencia debe prevalecer en la vida pública.

“Estamos en sentimientos encontrados y en una contradicción. Hay un estatuto, hay una constitución, hay una dirección y hay un pueblo, ¿verdad? Entonces, aquí nos han enseñado que el pueblo manda, ¿no? Lo que el pueblo diga, el pueblo pone, el pueblo quita, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, concluyó.

Salgado Macedonio exigió respeto a su persona y reiteró que, mientras no anuncie formalmente alguna aspiración, no debe haber polémica en torno a su figura dentro de Morena.