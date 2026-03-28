Cristiano Ronaldo desea “fuerza” a Portugal pese a ausentarse ante México

(Ilustración: Jovani Pérez)

A pesar de no estar presente en México, Cristiano Ronaldo se hizo notar en la previa del amistoso entre Portugal y la Selección Mexicana con un mensaje de apoyo dirigido a sus compañeros, en medio de su ausencia por lesión.

El delantero portugués, quien no viajó debido a una molestia muscular sufrida con Al-Nassr, publicó una breve pero contundente historia en Instagram en la que deseó “¡fuerza!” a sus compatriotas, previo al encuentro que marcará la reapertura del “Estadio Azteca”.

Cristiano Ronaldo apoya a Portugal pese a su ausencia

Aunque su presencia era uno de los mayores atractivos del partido, el atacante no fue considerado en la convocatoria por motivos médicos. Su mensaje en redes sociales buscó respaldar al grupo en un duelo relevante dentro de la preparación internacional.

El gesto del portugués contrastó con la expectativa generada en torno a su posible participación, ya que el regreso del futbol internacional al Estadio Banorte había despertado ilusión entre los aficionados por verlo en acción.

Reacciones divididas tras su mensaje en redes

La publicación de Cristiano Ronaldo generó una ola de reacciones en redes sociales, donde aficionados expresaron su inconformidad por su ausencia.

Algunos usuarios cuestionaron la decisión de no viajar, mientras que otros señalaron que su baja restó protagonismo a un encuentro que prometía ser destacado.

En medio del debate, el delantero continúa enfocado en su recuperación, con la mira puesta en volver a la actividad en abril, cuando su equipo enfrente al Al-Najam SC dentro del futbol saudí.