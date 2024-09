Mariana Echeverría habría confirmado veto de Televisa con esta FOTO burlándose de ViX y apoyando su competencia (Fotos: ViX)

Después de su participación en el reality show La Casa de los Famosos México 2024, la conductora Mariana Echeverría, conocida por su papel en Me Caigo de Risa, se ha mantenido en el centro de la atención pública debido a su ausencia en las Galas especiales del programa. En los ´últimos días se ha vitalizado que Televisa habría decidido vetar a la ex habitante por cinco años, una sanción que aún no ha sido confirmada oficialmente por la conductora.

Diversas fuentes sugieren que la relación de Echeverría con la producción del programa no terminó de la mejor manera. Según la periodista Ana María Alvarado, la negativa de Echeverría a participar en las galas especiales condujo a esta decisión drástica de Televisa. La situación se habría complicado por presuntos conflictos con otras celebridades, entre ellas Paola Durante y Brenda Bezares.

En respuesta a los rumores del veto, Echeverría publicó un video en sus historias de Instagram donde se la ve explorando el catálogo de Netflix, claramente optando por esta plataforma en lugar de ViX, propiedad de Televisa. Este acto fue interpretado como una indirecta hacia la compañía de televisión, mostrando su preferencia por alternativas competidoras.

La actriz y presentadora, que fue parte del Cuarto Tierra en el reality, ha regresado a su ciudad de León, Guanajuato, aparentemente poco afectada por la controversia en curso y enfocada en pasar tiempo con su familia. La actuación de Echeverría en las redes sociales ha generado una ola de reacciones, tanto de apoyo como de crítica, demostrando que sigue siendo una figura de gran interés para el público.

A raíz de su salida, Echeverría, conocida por su participación en el programa Me caigo de risa, rompió el contrato con los productores del reality show, negándose a participar en los eventos promocionales restantes y en el tour de medios estipulado. Esto ha ocasionado severas repercusiones en su carrera, ya que Televisa no solo le rescindió el contrato, sino que también la multó y decidió mantenerla vetada por cinco años del medio por no cumplir con sus compromisos.

Ana María Alvarado informó que la producción del show está particularmente molesta con la comediante porque su negativa a participar ha tenido repercusiones negativas para la empresa detrás del programa. “Me dijeron que a Mariana Echeverría le rescindieron el contrato, el cual tenía varios años aún por cumplir. La han penalizado y vetado durante cinco años por no querer cumplir con su compromiso en las galas,” destacó Alvarado en su canal de YouTube.

Esta situación se complica debido a que la producción del programa colabora con Endemol, una reconocida empresa de medios. Según la periodista, el incumplimiento por parte de Echeverría ha llevado a multas que afectan directamente al programa y, por ende, a la relación contractual con Endemol. “A su vez, la producción está trabajando con Endemol, el contrato es con Endemol y los multan, entonces están enojados con Mariana Echeverría por no cumplir con su contrato”, agregó Alvarado.