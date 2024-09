Adrián Marcelo le declara su amor a Briggitte Bozzo en La Casa de los Famosos México aunque está casado; así fue el momento |VIDEO

Adrián Marcelo le declara su amor a Briggitte Bozzo en La Casa de los Famosos México aunque está casado; así fue el momento (Fotos: Instagram)

Adrián Marcelo durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos México 2024 ha sido señalado de tener un interés personal por una de las habitantes contrarias de su equipo y que de forma constante suele nominar o atacar dentro del reality show de Televisa: Briggitte Bozzo.

Aunque los fans del reality show de Televisa ya sospechaban que el conductor se mostraba atraído por la actriz, de forma reciente a través del 24/7 transitido por ViX+ la joven venezolana ventiló todo lo que el regio le dijo, causando furor en todas las redes sociales pues es de conocimiento público que él está casado e incluso busca convertirse en padre por primera vez de la mano de su esposa, Karina Puente.

“Dijo ‘Si yo no tuviera a mi chaparrita ya te hubiera conquistado’”, expresó la actriz venezolana ante Gala Montes, Karime Pindter, Arath de la Torre y Mario Bezares en su Cuarto Mar, generando revuelo pues es un nuevo señalamiento que juega en contra del famoso ex conductor de Multimedios.

Aunque los fans del reality show de Televisa ya sospechaban que el conductor se mostraba atraído por la actriz, la joven venezolana ventiló todo lo que el regio le dijo Crédito: Televisa

Los coqueteos de Adrián Marcelo a Briggitte Bozzo

Rumbo a la mitad de temporada de La Casa de los Famosos México 2024, la estrategia de Adrián Marcelo parece haber cambiado, pues tras fuertes peleas y agresiones que incluso terminaron en un comunicado emitido por la Secretaría de la Mujer de CDMX y estar en boca del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, ahora el presentador parece ir por el camino de ‘la paz y el amor’.

Aunque en la quinta Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México la volvió a nominar a Briggitte Bozzo, con dos puntos como lo ha hecho durante todo el reality, los comportamientos cariños de su parte a la querida actriz de Televisa han refrendado la idea de que a él le gusta ella y por eso la trataba ‘mal’.

Videos en X -antes Twitter-, TikTok e incluso la misma cuenta de Instagram del reality show muestran cómo durante esta quinta semana, Adrián Marcelo se ha muestra mucho más cariñoso y cercano con Briggitte Bozzo, preguntando sobre su vestimenta, cómo se encuentra e incluso dándole ideas de cómo arreglarse, siendo todo transmitido en el 24/7 de ViX+.

A pesar de que ha intentando eliminarla en más de una ocasión de ‘La Casa de los Famosos México’, internautas señalan que a él le gusta ella. |Crédito: Televisa

“Ojalá no caigan en el juego”. “En el fondo le gusta y no es de ahorita, lo notábamos desde la semana uno”. “Adrián Marceo es un machito, tal cual así actúan cuando les gusta una niña”. “Si cambiara de corazón si me gustaría verlos juntos porque él ha mostrado que le gusta desde hace mucho”. “Cuando la abrazó se mordió los labios y todos lo notamos”, se puede leer en redes sociales.