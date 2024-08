Mamá de Gala Montes lanzó fuerte insulto a Sabine Moussier y a su hija; la actriz reacciona

Sabine Moussier salió de La Casa de los Famosos (Archivo)

Hace algunos días, la madre de Gala Montes se fue con todo en contra de Sabine Moussier luego de que la actriz llamara “prostitutas” a varias de las participantes de La Casa de los Famosos México. El comentario de la villana de las telenovelas se dio luego de que supuestamente escuchara a Arath de la Torre y a Mario Bezares asegurar que tanto Gala como Briggitte y Karime estaban planeando desnudarse para pedir votos de la audiencia.

“Eso no fue en contra de Gala. Quiero decir que estaba en mi cuarto y, en cuanto oí que Arath le comentó a Mario que las tres niñas le habían dicho que si votaban por ellas se iban a quedar en tetas, algo así dijo, y que un par de tet.. jalaban más que un par de carretas, a mí me pareció totalmente inmoral (...) Sí dije escuela de ‘prostitutas’ porque me pareció bajísimo”.

Lo que dijo la mamá de Gala y la respuesta de Sabine

La madre de Gala Montes no se quedó callada cuando salieron esas declaraciones y en un encuentro con los medios de comunicación se fue con todo en contra de Sabine: “Le voy a decir p... a su hija, no a mi hija. Sabe perfectamente que todo México la está viendo. P... su hija, ella y su hija. Yo estoy aquí, no me rajo”.

La actriz se disculpó con sus seres queridos por los malos comentarios que están recibiendo por su participación en La Casa de los Famosos México Crédito:Televisa

Y añadió: “Si sabe la señora que todo México la está viendo, ¿por qué usa esas palabras? Con mi hija no se mete nadie, y si viene un ferrocarril me pongo (...) Pin.... piru... (...) Que venga aquí estoy. Lo sostengo y aquí la diga. Que me lo diga en mi cara, Sabine, resulta que viene a decir que es escuela de piru...., ¿y ella de dónde viene?”.

Una vez que salió de La Casa de los Famosos México, Sabine Moussier reaccionó a las palabras de la madre de Gala Montes en un programa con Pablo Chagra y Shanik Berman. Indignada contó: “Ofrezco una respuesta, pero a mi me tocó que la mamá de Gala le dijera p... a mi hija, porque yo dije lo que dije, que parecía una escuela de prostitutas. Dijo que ella (su hija) y yo éramos p..., perdón que esté en vivo, pero si ven ese programa (La Casa de los Famosos), seguramente han escuchado peores palabras”.