Sabine Moussier se lanza contra Adrián Marcelo; advierte que le dará cachetada cuando salga de La Casa de los Famosos

(Especial Infobae Jovani Pérez)

A pesar de que Sabine Moussier y Adrián Marcelo eran del mismo equipo, la villana de telenovelas se dio cuenta de cómo los percibía el público afuera de La Casa de los Famosos y decidió hacerle una advertencia.

Para la actriz, el famoso youtuber ha actuado de forma bastante cuestionable y piensa darle una bofetada en cuanto lo vea al terminar el reality

“Lograste que esta casa fuera un asco, un cochinero y voy a esperarme a que se termine todo esto, esperaré a que se acabe mi contrato y algún día te voy a ver en la calle y no te voy a dar un beso, si no una cachetada de la que te vas a acordar”, dijo mientras enviaba un beso a la pantalla.

La conversación surgió con Sabine Berman, quien fue eliminada del mismo reality tras “traicionar” al Team Mar, así que también dijo que sentía mucha pena por el comportamiento de Adrián Marcelo, pues lo culpó por arruinar el ambiente dentro del reality:

“Qué vergüenza haber dicho que era un honor coonocerte, qué dolor haberte dado un espacio en mi corazón, qué feo que por ganar un lugar o un dinero que se supone que vas a compartir y ojalá si ganas lo hagas... gracias a tu basura y a tu falsedad con todos los seguidores que tengas, no me importa”, dijo.

La actriz Sabine Moussier también pidió disculpas públicamente tras ser eliminada del reality show La Casa de los Famosos México. Durante una intensa entrevista con los periodistas Pablo Chagra y Shanik Berman, Moussier se dirigió a sus familiares, quienes se vieron afectados por su participación en el programa, y no pudo contener las lágrimas al hablar del impacto negativo que su estancia en la casa tuvo en ellos.

Moussier expresó su pesar especialmente hacia sus hijos y su madre, mencionando que aunque no deseaba entrar en el programa, sus seres queridos la apoyaron en su decisión. “Perdón. Yo no quería entrar. Siempre me dijeron que no me metiera ahí, pero ellos me apoyaron. Me dijeron ‘ve ma, ve’, y yo les decía ‘les pueden hacer daño’. Y les hicieron daño,” declaró la actriz visiblemente conmovida