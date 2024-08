Batido del eterno colágeno: cómo preparar el licuado de frutos rojos, espinaca y chía con el que puedes lucir hasta 10 años más joven

Vitamina C: Los frutos rojos como las fresas, frambuesas y arándanos son ricos en vitamina C, un antioxidante esencial que juega un papel crucial en la síntesis de colágeno. ¿Por qué la vitamina C es importante? La vitamina C es necesaria para la producción de colágeno en la piel, ya que contribuye a la formación de enlaces cruzados entre moléculas de colágeno, fortaleciendo la estructura de la piel.