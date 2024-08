¿Cómo las revelaciones de Genaro García Luna y El Mayo Zambada ante la corte de EEUU podrían cimbrar a figuras políticas de México?

(Jesús Avilés/Infobae México)

Estados Unidos ofrecía USD 15 millones por información que ayudara a la captura de Ismael El Mayo Zambada, líder fundador del Cártel de Sinaloa, por lo que se le llegó a considerar como uno de los capos del narcotráfico más buscados e incluso se especulaba que nunca iba a pisar la cárcel.

Ahora que El Mayo se encuentra detenido, existe la posibilidad de que decida cooperar con las autoridades estadounidenses en vías de obtener algún beneficio, la información que podría facilitar sobre el trasiego de droga terminaría vinculando a militares, políticos y funcionarios de México con el narcotráfico.

Las revelaciones de Genaro García Luna, ex secretario de Gobernación del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, y “El Mayo” Zambada en la corte de Estados Unidos tienen el potencial de afectar significativamente a diversas figuras políticas en México, militares y ex funcionarios que hayan estado en el cargo en el sexenio del 2006 al 2012 —aproximadamente—.

(Captura de pantalla)

Cabe recordar que Genaro García Luna, quien desempeñó un papel crucial durante el sexenio de Felipe Calderón, enfrenta condenas por conspirar para transportar e importar cocaína en complicidad con el Cártel de Sinaloa, pertenecer a una organización criminal y hacer declaraciones falsas.

Es por esto que J. Jesús Esquivel, periodista de Proceso, advierte sobre las posibles revelaciones que García Luna podría ofrecer si decide colaborar con la Justicia estadounidense como testigo protegido. “El juez Brian Cogan tiene dos opciones: darle una cadena perpetua o una pena de 5 a 15 años si decide cooperar”, afirmó.

En este escenario, las revelaciones de Genaro García Luna y “El Mayo” Zambada en la corte de Estados Unidos tienen el potencial de afectar significativamente a diversas figuras políticas y militares en México. La colaboración del narcotraficante de 76 años con las autoridades estadounidenses también podría incluir detalles sobre la red de corrupción y los supuestos vínculos entre el narcotráfico y el gobierno mexicano.

Fotografía de archivo fechada el 23 de septiembre de 2009, del secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, durante una comparecencia en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán

“¿Se imaginan lo que puede ocurrir con lo que diga García Luna sobre quiénes, en el sexenio calderonista, colaboraron con el Cártel de Sinaloa? Militares, gobernadores, senadores, diputados, policías, si se combina lo que vaya a decir El Mayo al Departamento de Justicia, pueden atar cabos y con eso formar una bomba de tiempo para las estructuras del gobierno mexicano y de las fuerzas armadas del país”, señaló Esquivel en Proceso.

Es importante tomar en cuenta que la audiencia de sentencia de García Luna fue aplazada para el 9 de octubre de 2024