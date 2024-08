Arturo Zaldívar asegura que Norma Piña llegó a la Corte por su ayuda: “Sin mí, no hubiera sido ministra”

Ambos coincidieron en la Sala Superior de la Suprema Corte (Cuartoscuro)

El próximo coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, habló sobre su examistad con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, y aseguró que él influyó para que perteneciera al máximo tribunal en el país.

Durante una entrevista, el ministro en retiro fue cuestionado sobre el porqué del fin de su amistad con la jurista y este sentenció que se debió a un problema que aumentó; sin embargo, sentenció que a Piña Hernández se le olvidó que él la ayudó para que llegara a la Corte.

“En mi percepción de las cosas (...) éramos, la verdad, muy buenos amigos, de hecho yo la ayudé muchísimo para que fuera ministra, muchísimo (...) sin mí no hubiera sido ministra, cosa que ya se le olvidó”

Conviene recordar que Zaldívar llegó a la Corte en diciembre de 2009, luego de que fue nominado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa y ratificado por el Senado de la República. Norma Piña se convirtió en ministra en diciembre de 2015 cuando fue propuesta por el mandatario Enrique Peña Nieto y ratificada por la Cámara Alta.

El ministro en retiro sentenció que "sin él" Piña Hernández no hubiera sido ministra (YouTube/La Chávez)

Debido a la fuerte declaración que ofreció, La Chávez cuestionó al ministro en retiro sobre qué fue lo que rompió la relación y Zaldívar rememoró que su amistad se rompió cuando se convirtió en presidente de la Suprema Corte, especialmente por la relación que él llevó con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Sí, Norma y yo éramos muy amigos, de hecho fuimos compañeros en el doctorado, teníamos una relación muy cercana, pues habría que preguntarle a ella qué fue lo que pasó e hizo que, de repente, se actuara de forma diferente”

De acuerdo a lo que relató el próximo integrante de la Oficina de la Presidencia de la República, su rompimiento fue “muy fuerte” y tras su problema, la actual ministra presidenta se convirtió en su opositora en la Sala Superior del máximo tribunal, pese a que votó por él en 2019 cuando fue electo para encabezar el Poder Judicial.

“Tuvimos una muy buena relación, sin duda, votó para que yo fuera presidente de la Corte y después hubo algún momento donde, pues ella, supongo, consideró que la línea o la manera de yo entender la presidencia y mi relación con el presidente no era compatible con ella, tuvimos un rompimiento muy fuerte (...) y, a partir de ahí, empezó ya como una situación no solo de alejamiento, sino de ser alguien opositora a mi presidencia”, continuó.

La supuesta persecución contra Zaldívar

Hasta antes de 2023, ambos juristas eran buenos amigos. (X @ArturoZaldivarL)

Los conflictos entre ambos no concluyeron ahí, sino que siguieron tras resultar electa Norma Piña como presidenta del Poder Judicial, a partir de ahí, según Zaldívar, empezó una supuesta persecución en contra de él y sus colaboradores, así como revertir algunas de las reformas que implementó en su mandato.

Ante todos estos problemas, el ministro en retiro sentenció que se siente tranquilo con la situación, debido a que el tiempo ha demostrado que Piña Hernández se equivocó y que presuntamente no entiende los alcances que tiene su profesión y su cargo, lo cual ha derivado en la crisis que está viviendo dicho Poder de la Federación.

“Llega a la presidencia de la Corte y de ahí es perseguir todo lo que yo hice, perseguir a toda mi gente, revertir todo lo que hicimos. Ella ha tomado esa decisión, creo que el tiempo ha demostrado que se equivocó, que no entiende dónde está parada, que no sabe nada de la política, que no entiende nada de la responsabilidad que tomó el día que fue nombrada electa presidenta de la corte y que el Poder Judicial está en una muy severa crisis”, concluyó.

Norma Piña aseguró que “no hay odio” con Arturo Zaldívar

Meses atrás, en una entrevista a El País, Norma Piña también fue cuestionada sobre su alejamiento de Arturo Zaldívar y aclaró que no tiene ninguna relación con él desde su renuncia a la SCJN y desacreditó cualquier tipo de odio o resentimiento.

“No tengo ninguna relación con Zaldívar desde que se retiró de su cargo de ministro y tampoco tengo ningún tipo de odio. Él es un buen orador, es un hombre inteligente, pero tenemos visiones diferentes de cómo ejercer el cargo,” afirmó.