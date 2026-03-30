México

Belinda simula asalto en microbús de la CDMX: “Ya se la saben, carteras y celulares”

La cantante sorprende con una parodia urbana durante su breve regreso desde España

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(IG: @belindapop)
Belinda protagoniza un video viral al simular un asalto en un microbús de la Ciudad de México, usando la icónica frase “Ya se la saben, carteras y celulares” (IG: @belindapop)

Belinda simula un asalto en un microbús de la Ciudad de México al recrear con humor la frase “Ya se la saben, carteras y celulares” en un video grabado durante su reciente visita al país. La escena, protagonizada por la cantante en compañía de amigos y colaboradores, se viralizó rápidamente.

Durante su breve regreso desde España, Belinda aprovechó la estancia en México para realizar una parodia sobre la cotidianidad capitalina, haciendo alusión a los asaltos frecuentes en el transporte público.

La simulación de asalto, registrada en un microbús, reflejó con tono irónico una problemática que, según el INEGI, afecta anualmente a cerca de 200 mil personas en México.

El gesto se difundió en plataformas y fue acogido con simpatía por sus seguidores, quienes destacaron la espontaneidad de la artista y su conexión con la cultura pop local.

La parodia de Belinda sobre los asaltos en el transporte público capitalino generó debate en redes sociales y destacó el problema que afecta a 200 mil personas según el INEGI
La parodia de Belinda sobre los asaltos en el transporte público capitalino generó debate en redes sociales y destacó el problema que afecta a 200 mil personas según el INEGI

Un asalto al estilo chilango

Ya dentro del microbús, la cantante tomó la voz principal y soltó el conocido aviso de los delincuentes: “Ya se la saben, carteras y celulares, no te hagas..., tu cartera, tu cartera”.

Se dirigió por nombre a uno de los presentes, exclamando entre risas: “Chema, dame tu cartera, celular..., cartera, por lo menos, dame lo que tengas, este se ve que es de Cartier”. Los asistentes, todos parte de su círculo cercano, celebraron la broma entre carcajadas.

Lejos de recibir críticas por abordar uno de los delitos urbanos más habituales, la acción fue vista como una muestra de sentido del humor y desenfado. El público aplaudió la capacidad de Belinda para ironizar sobre la realidad cotidiana y enmarcarla en un tono ligero.

La cantante recreó cómicamente un asalto en transporte público

El regreso de Belinda y sus proyectos en México

La visita exprés de Belinda a la Ciudad de México no se limitó a la famosa grabación viral. La artista llegó desde España con el objetivo de participar en la producción de un tema solicitado por patrocinadores oficiales del Mundial 2026, diseñado para convertirse en himno del certamen futbolístico.

Este proyecto musical colectivo integra figuras como Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan, buscando reflejar la diversidad cultural de los países anfitriones mediante distintas voces y estilos.

Durante la filmación, Belinda lució el cabello trenzado y un atuendo urbano, rodeada de extras que bailaban y aplaudían. Un miembro de Los Ángeles Azules comentó que la elección de la cantante respondió al pedido expreso de contar con una voz femenina reconocida.

Un collage muestra a Belinda con un vestido rosa claro y, en un círculo insertado, la espalda de una persona con un jersey verde de la Selección Mexicana con el número 10 y una estola de plumas verdes
Belinda lució la camiseta número 10 de la Selección Mexicana durante una grabación para el Mundial 2026 en la Ciudad de México, generando especulaciones sobre una posible referencia a su expareja, el futbolista Giovani dos Santos. (Instagram:@belindapop)

En plena etapa de producción, su manicurista adelantó en redes sociales: “Se vienen cositas increíbles”. El breve retorno también incluyó su asistencia al partido entre México y Portugal, sumando más actividades a su itinerario en la capital.

El detalle de la camiseta número 10 que lucía la artista llamó la atención y avivó las especulaciones, ya que el público asoció ese número con su expareja, el futbolista Giovani dos Santos. La aparición de la playera en publicaciones y vídeos alimentó aún más el interés de los fans y la conversación virtual.

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