México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 30 de marzo

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Guardar
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

En la ciudad de Veracruz, sectores como el transporte marítimo y aéreo requieren información anticipada sobre el clima para garantizar operaciones seguras y eficientes, reduciendo el riesgo de retrasos o accidentes derivados de fenómenos meteorológicos severos.

Consultar el pronóstico meteorológico permite prever escenarios adversos y planificar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes o celebraciones relevantes.

Para este lunes se pronóstica una temperatura máxima de 21° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 9 km/h , por su parte, la nubosidad será de 13% con probabilidad de lluvia del 0% antes del anochecer.

El clima promedio en la ciudad

La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

La temporada de huracanes del Atlántico

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de huracanes del Atlántico, que afecta parcialmente el Golfo de México y el puerto de Veracruz se extiende principalmente de junio a noviembre y se caracteriza por fuertes lluvias, vientos intensos y aumento en la altura del oleaje.

En promedio, Veracruz puede ser afectado directamente por uno o dos huracanes o tormentas tropicales por temporada, aunque tormentas menores o sistemas asociados (como ondas tropicales) pueden causar lluvias intensas con mayor frecuencia.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en MéxicoClima en el Puerto de Veracruz

Más Noticias

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Este final, que no se transmitió por televisión abierta, ofrece una versión distinta al cierre original

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Sheinbaum revela que no ha hablado con Delcy Rodríguez por falta de oportunidad

Sobre el caso Nicolás Maduro, la presidenta reitera que México mantiene su principio constitucional de no intervención

Sheinbaum revela que no ha hablado con Delcy Rodríguez por falta de oportunidad

Clima hoy en CDMX: alcaldía por alcaldía, así estará la temperatura en cada zona de la capital mexicana

Este lunes se esperan ligeras lluvias alrededor de toda la República Mexicana, por lo que habrá que estar bien abrigados y prevenidos

Clima hoy en CDMX: alcaldía por alcaldía, así estará la temperatura en cada zona de la capital mexicana

¿Qué pasó con la mujer que tomó el sol en Palacio Nacional? Sheinbaum responde

La mandataria abordó el tema tras varios días de especulación y versiones encontradas en redes sociales

¿Qué pasó con la mujer que tomó el sol en Palacio Nacional? Sheinbaum responde

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ya hay fecha para siguiente periodo de pagos

Los últimos depósitos se realizaron del 2 al 26 de marzo

Pensión Mujeres Bienestar 2026: ya hay fecha para siguiente periodo de pagos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son las últimas publicaciones de Carmiña Castro, influencer reportada como desaparecida en Culiacán

Estas son las últimas publicaciones de Carmiña Castro, influencer reportada como desaparecida en Culiacán

Hoy se define si estudiante que mató a dos maestras en preparatoria de Michoacán será vinculado a proceso

Tráfico de armas de Arizona alimenta la violencia del narco en México, revela The Guardian

Quién es Carmiña Castro, creadora de contenido que fue reportada como desaparecida en Culiacán, Sinaloa

EN VIVO | seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de marzo: hoy se define si estudiante que asesinó a dos maestras en Michoacán será vinculado a proceso

ENTRETENIMIENTO

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Dónde ver gratis el final alternativo de la telenovela ‘Doménica Montero’ tras gran cierre en Televisa

Mónica Noguera sorprende con propuesta matrimonial a Nacho Cano tras ser vinculada con Paco Zea

Marcela Mistral admite que la rechazaron en Supernova y desata polémica con Ring Royale: “Si me dijeron que no, que no me querían”

Qué es el TDAH, el trastorno del neurodesarrollo que confesó tener Alfredo Adame

Tour de Pepe Aguilar en EEUU se tambalea: cancela dos fechas y cinco shows estarían en riesgo por bajas ventas

DEPORTES

Revelan enfado de Emilio Azcárraga por remodelación imperfecta del Estadio Azteca

Revelan enfado de Emilio Azcárraga por remodelación imperfecta del Estadio Azteca

Así convenció Paulinho a sus compañeros seleccionados portugueses de venir a México para el amistoso

Gilberto Mora muestra confianza en su regreso a las canchas: “Voy muy bien”

En fotos: así fue la remodelación del Azteca a Estadio Ciudad de México, recinto tres veces mundialista

Debut de Álvaro Fidalgo en el partido México vs Portugal es opacado por aficionado que le impidió regalar autógrafos